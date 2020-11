In Dresden beginnt trotz der Corona-Einschränkungen im November der Aufbau des Striezelmarkts. Oberbürgermeister Dirk Hilbert stellte dazu das Konzept für Deutschlands ältesten Weihnachtsmarkt vor. Man habe einen Weg gefunden, das "Weihnachtsflair" mit dem gebotenen Infektionsschutz verantwortungsvoll in Einklang zu bringen, sagte Hilbert am Montag. So werde das Terrassenufer als zweiter Striezelmarkt für die notwendige räumliche Entzerrung sorgen. Insgesamt sollen in diesem Jahr 40 der 230 ausgewählten Händler vom Altmarkt an die Elbe ziehen.