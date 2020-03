07:16 Uhr | Fachgesellschaft gegen Verbot von Vätern in Kreißsälen

Werdende Väter oder andere Angehörige sind aus Sicht von Deutschlands Gynäkologen auch in Corona-Zeiten eine unverzichtbare Unterstützung bei Geburten. Die Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit Sitz in Dresden kritisierte, dass diese Empfehlung vielfach missachtet wird. "Familien bilden immunbiologisch eine Einheit, sie zu trennen, macht schon deswegen keinen Sinn." Gerade unter zunehmend erschwerten Rahmenbedingungen brauchten Frauen bei der Geburt ihre Partner als Begleiter und "Garant für Betreuung, Unterstützung und Hilfe", hieß es.



In Sachsen dürfen beispielsweise in Grimma und Wurzen werdende Väter ihren Partnerinnen wegen der Corona-Krise bei der Geburt nicht mehr beistehen.

07:06 Uhr | Betreiber von Alten- und Pflegeheimen sehen sich bei Schutzausrüstung benachteiligt

Die Betreiber von Alten- und Pflegeheimen sehen sich bei der Ausstattung mit Schutzausrüstung benachteiligt. Das sagte die Chefin der Vereinigung privater Anbieter sozialer Dienste in Sachsen, Jacqueline Kallé, dem MDR. Priorität bei der Verteilung hätten Gesundheitsämter und Krankenhäuser. Pflegeheime stünden irgendwo am Ende der Kette. Kallé betonte, die Heime wollten aber auch ihre Mitarbeiter gleichberechtigt schützen. Schließlich könnten Pfleger kaum Abstand zu den Menschen halten, die sie versorgten. Laut Jacqueline Kallé gibt es in Sachsen noch keine Häufung von Corona-Infektionen in Pflegeheimen.



Bereits gestern hatte die Diakonie Sachsen auf den Missstand hingewiesen und eine angemessene Versorgung von Altenpflege- und Behindertenheimen sowie Mitarbeitern mobiler Pflegedienste eingefordert.

06:58 Uhr | Oberlausitzer bringen selbst genähte Mundschutze ins Landratsamt Bautzen

Im Landratsamt Bautzen sind nach dem Aufruf "Helfen Sie Helfern" die ersten genähten Mundschutze abgegeben worden. Sie werden jetzt gewaschen und an Pflegeheime und soziale Dienste bei Bedarf verteilt. Das Landratsamt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Beteiligung an dieser Aktion vollkommen unbedenklich ist. Anlass ist ein im Internet verbreitetes Schreiben einer Münchner Anwaltskanzlei, in dem darauf hingewiesen wird, dass bei einer falschen Bezeichnung der hergestellten Mundschutze Abmahnungen drohen. Die Spendenaktion des Landratsamtes sei davon aber nicht betroffen, so die Behörde.

06:04 Uhr | Zoologische Gärten fordern Sofort-Hilfe vom Bund