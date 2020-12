07:08 Uhr | Pirna unterstützt mit Adventskalender Kultureinrichtungen

Mit einem virtuellen Adventskalender will die Stadt Pirna die Zeit bis Weihnachten verkürzen und zugleich die Kultureinrichtungen der Stadt unterstützen. Karolina Manitz von der Kultur- und Tourismusgesellschaft sagte MDR SACHSEN: "Die Türchen öffnen sich täglich jeweils um 18 Uhr auf der Webseite der Stadt." Man wolle alle Kulturbereiche berücksichtigen. So gebe es Büchertipps aus der Stadtbibliothek, virtuelle Vorlesestunden, Hintergrundgeschichten aus dem Museum, so Manitz. Weil auch die geplante Teddyausstellung im Statdmuseum über Weihnachten nicht stattfinden könne, seien im Kulturadventskalender auch Teddygeschichten versteckt.

06:14 Uhr | Musikschulen im Landkreis Leipzig bieten ab heute Einzelunterricht

An den Musikschulen der Region Leipzig ist nach einem Monat Corona-Zwangspause ab heute wieder Einzelunterricht möglich. Dass Musikschulen jetzt zu den Bildungseinrichtungen gezählt werden, freut Tillmann Deutscher, Geschäftsführer der Musikschulen Landkreis Leipzig. Damit sei Präsenzunterricht wieder möglich. Für den Einzelunterricht gelten jedoch strenge Hygieneauflagen. So muss während des Unterrichts Maske getragen werden. Die Eltern der Kinder dürfen die Gebäude nicht betreten.

06:07 Uhr | Wieder Corona-Leugner auf der Straße

Trotz steigender Zahl von Corona-Infektionen bleiben die Kritiker von Beschränkungen aktiv. So haben sich gestern in Leipzig, Oschatz und Frohburg sogenannte Querdenker zusammengefunden, um gegen die behördliche Maßnahmen zu protestieren. Laut Polizei verliefen die Kundgebungen friedlich. Auf dem Leipziger Markt waren es demnach etwa 50 Teilnehmer, in Oschatz zwölf und in Frohburg acht.