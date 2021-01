Das Bildungswerk des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Sachsen bietet ab sofort in Leipzig und Dresden Kurse für Schnelltests an. Wie der Pressesprecher des DRK, Kai Kranich, mitteilte, zeigt in solchen Kursen medizinisches Fachpersonal, wie die Schutzausrüstung angelegt und der korrekte Abstrich durchgeführt wird.

So sollen in Zukunft beispielsweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kindergärten, Pflegeheimen und Apotheken die Sicherheit erhalten, ihre Corona-Schnelltests korrekt durchgeführt zu haben.

So hat die Pfarrei Mariae Himmelfahrt in Schirgiswalde in den vergangenen Tagen rund 1.500 solcher Tüten gepackt und verteilt. In anderen Pfarreien wie der Zittauer Sankt Marien sind die Tüten bei der heutigen Andacht und im Gottesdienst am Mittwoch erhältlich. Bei den Sternsingeraktionen am Dreikönigstag werden alljährlich Spenden für Kinderhilfsprojekte weltweit gesammelt.