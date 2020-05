06:00 Uhr | Kommunen stellen sich auf beispiellose Steuerausfälle ein

Der Deutsche Städtetag erwartet infolge der Corona-Krise beispiellose finanzielle Einbußen für die Kommunen. Die Belastungen liegen nach einer neuen Prognose bei mindestens 20 Milliarden Euro in diesem Jahr. Der Präsident des Städtetages und Oberbürgermeister von Leipzig, Burkhard Jung, sagte: "Die kommunalen Haushalte werden so hohe Einbußen erleiden, wie wir sie in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gesehen haben."



Mindestens 15 bis 20 Prozent der Gewerbesteuer würden im Bundesdurchschnitt wegbrechen, möglicherweise sogar noch deutlich mehr, sagte der SPD-Politiker. Mitte Mai werden die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung erwartet

05:52 Uhr | Kretschmer fordert Kaufprämie auch für Dieselautos

Vor dem Autogipfel im Kanzleramt heute hat der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer eine Kaufprämie völlig unabhängig von der Antriebsart gefordert. "Es geht in diese Krise auch darum, die Automobilindustrie, die der Wirtschaftsmotor dieses Landes ist, an der Hunderttausende Arbeitsplätze hängen, zu nutzen, damit sie die ganze Wirtschaft in Deutschland nach oben zieht", sagte er dem Berliner "Tagesspiegel". "Deshalb brauchen wir für Neufahrzeuge eine Kaufprämie für eine befristete Zeit." Es sei dann der Umwelt gedient, wenn das neue Fahrzeug, dass gekauft wird, einen besseren CO2-Wert hat als das bisherige, ist der CDU-Politiker überzeugt.

05:45 Uhr | Wochenmarkt in Chemnitz öffnet wieder

Der Wochenmarkt in Chemnitz ist ab heute wieder geöffnet. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Es würden auch wieder Blumen verkauft, hieß es.

05:32 Uhr | Alte Meister in Dresden wieder zu sehen

Nach sieben Wochen öffnen sich die Türen der weltberühmten Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden erstmals wieder für Besucher. Mit dem Ausstellungsgebäude am Zwinger geht ein Besuchermagnet der Staatlichen Kunstsammlungen in Betrieb. Gemäß der aktuellen Corona-Schutzverordnung für den Freistaat Sachsen sind der Zugang begrenzt, Mund-Nasen-Schutz und 1,50 Meter Mindestabstand Pflicht, wie in allen wieder zugänglichen Museen im Land.



Mit Meisterwerken italienischer, holländischer, flämischer und deutscher Maler zählt die Galerie zu den bedeutendsten Gemäldesammlungen der Welt.

05:12 Uhr | Handwerker beklagen Umsatzeinbußen wegen Corona-Beschränkungen