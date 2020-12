08:00 Uhr | Eilenburg beendet Adventskalender

Die Eilenburger Adventskalender-Aktion muss vorzeitig beendet werden. Heute werde sich coronabedingt und wegen des Lockdowns das letzte Türchen öffene, teilte die Stadtverwaltung mit. Urpsrünglich sollte die Aktion bis zum 24. Dezember die Innenstadt beleben. Die Kalender-Aktion werde aber nachgeholt, versprach Stadtprecher Heiko Leihe - und zwar im Sommer.

07:32 Uhr | Bürgerbüro Dresden-Pieschen bleibt bis auf Weiteres geschlossen

Das Bürgerbüro im Dresdner Stadtteil Pieschen bleibt vorerst geschlossen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung des Gesundheitsamtes eingesetzt. Alle vereinbarten Termine wurden abgesagt. Betroffene Einwohner, die etwa ihren Ausweis verlängern müssen, können sich an die übrigen Bürgerbüros der Landeshauptstadt wenden. Bereits ausgestellte Dokumente können nur nach vorheriger Terminabsprache noch in Pieschen abgeholt werden.

06:27 Uhr | DRK sucht weiterhin Mitarbeiter für Impfzentren

Das Deutsche Rote Kreuz sucht weiterhin Mitarbeitende für die künftigen Impfzentren. Sachsenweit würden 300 Helfer benötigte, sagte ein Sprecher des DRK. Im Laufe dieser Woche sollen die ersten Zentren in Leipzig, Dresden und Chemnitz betriebsbereit sein. Mitarbeitende werden den Angaben zufolge im administrativen Bereich, etwa beim Erfassen von Personendaten, für Logistik oder am Empfang eingesetzt. Sie sollten kommunikativ sein und auf Menschen zugehen können. Derzeit sichte da DRK rund 2.000 Bewerbungen, so der Sprecher. Weitere Bewerberinnen und Bewerber seien willkommen. Insgesamt soll das DRK im Auftrag des Landes einmal 13 Impfzentren betreiben.

05:50 Uhr | Kabinett passt sächsische Corona-Regeln denen des Bundes an

Nach Beratungen von Bund und Ländern muss Sachsen seine Corona-Schutzverordnung noch einmal schärfen. Das Kabinett passt auf seiner heutigen Sitzung die sächsische Verordnung den bundeseinheitlichen Regeln an. Demnach müssen Friseure von Mittwoch an schließen, zudem wird die geplante Lockerung für Familientreffen in den Weihnachtstagen eingeschränkt. War bisher vorgesehen, dass sich über die Weihnachtsfeiertage zehn Menschen treffen konnten, dürfen nun lediglich vier weitere Personen aus dem engsten Familienkreis zum eigenen Haushalt hinzukommen. Sachsen ist bereits seit gestern im Lockdown, Schulen und die meisten Geschäfte mussten schließen.

05:25 Uhr | Ab heute Schutzmasken für Senioren in der Apotheke