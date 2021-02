06:59 Uhr | Firma entwickelt Frühwarnsystem für Infektionen

Mit einer sogenannten Protectwatch hat eine Firma aus Neumark im Vogtland ein Frühwarnsystem für Infektionen entwickelt. Das System überwacht permanent die Körpertemperatur. Damit könne man auch eine Corona-Infektion noch vor einem Test erkennen, so Entwickler Thomas Krause. Laut Firmenangaben sind bisher gut 100 Uhren im Einsatz. Zudem bereitet die Berufsakademie Plauen zwei wissenschaftliche Studien vor.

06:35 Uhr | Dresden bittet um Fotos für virtuelle Menschenkette

Die Stadt Dresden hat zur Teilnahme an der virtuellen Menschenkette am 13. Februar aufgerufen. In einer Mitteilung bittet sie, Fotos von sich im Internet hochzuladen. Diese sollen am 76. Jahrestag der Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg auf die Fassaden markanter Altstadtgebäude projiziert werden. Nach Rathausangaben haben bisher über 100 Bürger ein Bild eingereicht.

05:55 Uhr | Corona-Tests in Kita Märchenland in Bad Düben

In Bad Düben werden am Vormittag in der Kita Märchenland Kinder und deren Kontaktpersonen auf Corona getestet. Der Test sei freiwillig, sagte Oberbürgermeisterin Astrid Münster. In der Einrichtung war die britische Variante des Coronavirus nachgewiesen worden - bei einem Kind, dass dort die Notbetreuung besucht hatte. Weil weitere Kinder Symptome zeigten, wird nun nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt getestet. Die Ergebnisse soll es morgen geben.

05:40 Uhr | Keine Covid-Intensivbetten im Landkreis SSOE frei

Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge befinden sich derzeit 101 positiv auf das Coronavirus getestete Menschen in Krankenhäusern. Von ihnen werden 22 intensivmedizinisch versorgt. Derzeit sind alle für Corona-Patienten in den Krankenhäusern im Landkreis vorgesehenen Intensivbetten belegt.

05:20 Uhr | Sachsen zahlt 28,6 Millionen Euro Zuschuss für Corona-Prämien