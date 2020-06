6.000 Touristen aus Deutschland dürfen nach Medienberichten schon ab dem 15. Juni auf die Balearen-Inseln fliegen - zwei Wochen vor der offiziellen Öffnung der Grenzen Spaniens für ausländische Besucher. Die Zentralregierung in Madrid habe einem Antrag der Inseln auf Durchführung eines sogenannten Pilotprojekts nach langen Verhandlungen zugestimmt, berichteten die Zeitung "El País" und balearische Medien unter Berufung auf die Regionalregierung in Palma de Mallorca.



Das Pilotprojekt soll den Angaben zufolge dazu dienen, den Ernstfall - den erwarteten Touristenansturm nach Öffnung der Grenzen am 1. Juli - zu proben. 4.000 Urlauber sollen auf Mallorca empfangen werden und je 1.000 auf Menorca und Ibiza mit Formentera. Ob ab den Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle im Juni auch schon Direktflüge auf den Balearen starten werden, scheint indes eher unwahrscheinlich. Airlines bieten Tickets ab Juli ab. Bis Ende Juni sind zunächst nur Umsteigeverbindungen buchbar.