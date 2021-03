08:22 Uhr | "Falkenscheine" sollen Falkensteiner Händlern helfen - Stadt spendiert Zuschuss

In Falkenstein sollen demnächst sogenannte Falkenscheine den regionalen Handel ankurbeln. Wie die "Freie Presse" schreibt, kosten die Gutscheine sechs Euro, haben aber einen Einkaufswert von zehn Euro. Die vier Euro Differenz gibt die Stadt Falkenstein dazu. Es sollen 2.500 "Falkenscheine" aufgelegt werden. Sie gelten in 45 Läden, Dienstleistern und Gastronomen und müssen zwischen 1. April und 30. Juni eingelöst werden.

08:05 Uhr | Testzentren im Leipziger Umland gut angenommen

Das Gesundheitsamt des Landkreises Leipzig betreibt derzeit zwei Zentren für kostenlose Corona-Schnelltests. In Borna ließen sich gestern knapp 40 Menschen testen, davon war ein Test positiv und muss nun per PCR-Test überprüft werden. Im Zentrum in Grimma waren gestern alle 30 Getesteten negativ. Weitere Testzentren sollen folgen, dafür sucht das Landratsamt des Landkreises Leipzig Anbieter, die die Tests durchführen, etwa Ärzte, Labore, Apotheken, Rettungs- und Hilfsorganisationen. Im Landkreis Nordsachsen gibt es Testzentren in Bad Düben, Torgau, Taucha und in Eilenburg sowie in Delitzsch im Jugenhaus Yoz.

07:23 Uhr | Stiko-Vorsitzender: Länder setzen sich über Impf-Reihenfolge hinweg

Ab April sollen Haus- und Fachärzte in Deutschland flächendeckend mit Corona-Schutzimpungen beginnen. Darauf haben sich die Gesundheitsminister des Bundes und der Länder geeinigt. Laut Kassenärtzlicher Bundesvereinigung stehen insgesamt 75.000 Praxen bereit. Wenn es genug Impfstoff gebe, könne es gelingen, am 1. August den vollen Impfschutz der Bevölkerung zu erreichen.



Die Ständige Impfkommission warnte vor einem weiteren Aufweichen der Impfreihenfolge. Vorsitzender Thomas Mertens sagte, die Länder hielten sich schon jetzt nicht daran. Bei Corona-Schutzimpfungen in Hausarztpraxen werde die Kontrolle noch schwieriger. Thomas Mertens findet es problematisch für die Gefährdetsten, dass die Bundesländer die Impfpriorisierung aufgeweicht haben. Bildrechte: dpa

06:23 Uhr | Bärwalder See soll coronakonform in die Saison starten

Die Gemeinde Boxberg rüstet sich für die neue Saison am Bärwalder See. Diese soll unter Beachtung der Corona-Schutzverordnung planmäßig ab 1. April beginnen. Das sagte Boxbergs Bürgermeister Achim Junker gestern Abend zur Gemeinderatssitzung. Derzeit erarbeitet die Gemeinde ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept.



In diesem Jahr soll es einige Neuerungen geben. So plant der Inhaber der Strandbar "Markise" zum Beispiel einen Verleih von Strandkörben und Liegestühlen am Boxberger Ufer. Die Segelschule "Dreiländereck" am Klittener Ufer will ihr Angebot um zusätzliche antriebslose Boote im Verleih erweitern. Die erste geplante Veranstaltung ist voraussichtlich am 5. April das Familienfest zum Ostermontag im Lausitzer Findlingspark Nochten.

06:15 Uhr | Länder können bis Mittag 10,5 Millionen Selbsttests bestellen

Die Bundesregierung will den Ländern die Bestellung von Corona-Selbsttests erleichtern. Das geht aus einem Brief von Gesundheitsminister Jens Spahn und Infrastrukturminister Andreas Scheuer an die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten hervor. Demnach können die Länder bis heute Mittag beim Pharmakonzern Roche 10,5 Millionen Tests bestellen. Das Unternehmen will dann ab Mittwoch täglich 1,5 Millionen Stück liefern. Roche bekommt dafür eine befristete Abnahmegarantie. Dem Schreiben zufolge ist die Unterstützung durch den Bund als Starter-Paket gedacht, bis die von den Ländern selbst organisierten Selbsttests eintreffen. Die Test sollen die Länder allem an Schulen und in Kitas einsetzen.

06:00 Uhr | Niederländische KLM will wieder in Dresden landen

Die niederländische Fluggesellschaft KLM will zeitnah wieder Dresden mit Amsterdam verbinden. Airline-Chef Peter Elbers sagte dem Luftfahrt-Portal Aerotelegraph: "Wegen der Pandemie sind die Flüge aktuell ausgesetzt, aber ich erwarte, dass wir bald wieder nach Dresden starten, vielleicht schon im April oder Mai, wenn das die Regeln zulassen."



Die KLM lebt insbesondere von Fluggästen, die über ihr Drehkreuz in Amsterdam zu weltweiten Zielen umsteigen. Deutschland sei dabei als Quellmarkt sehr wichtig, so Elbers. Die KLM soll bald wieder in Dresden abheben. (Archivbild) Bildrechte: Flughafen Dresden GmbH/Matthias Rietschel

05:44 Uhr | Köpping: Astrazeneca wird ohne Reserve für Zweitimpfung verbraucht