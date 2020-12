Die neue Coronavirus-Variante aus England ist bereits seit November in Deutschland. Wie das niedersächsische Gesundheitsministerium mitteilte, konnte die Medizinische Hochschule Hannover bei einem Infektionsfall die neue Variante im Nachhinein bestimmen. Der betroffene Patient sei inzwischen verstorben. Tochter und Ehefrau seien ebenfalls infiziert gewesen. Sie hätten die Krankheit aber überlebt.

Vor wenigen Tagen war die neue Variante bei einer Frau in Baden-Württemberg entdeckt worden. Sie hatte sich aber erst im Dezember infiziert. Die Mutation soll ersten Erkenntnissen zufolge deutlich ansteckender sein.

Sachsens Arbeitsagenturen wollen auch 2021 den Folgen der Corona-Krise am Arbeitsmarkt stark gegensteuern. Frühestens 2022 würden die Arbeitslosenzahlen hierzulande wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen, sagte der Chef der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen, in Chemnitz. "Wir reden von der Bewältigung einer Naturkatastrophe."

Zugleich appellierte Hansen an alle, sich an Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln zu halten. Dadurch würden nicht nur Großeltern und Nachbarn vor dem Virus geschützt; es sichere auch den eigenen Arbeitsplatz, wenn die Pandemie so eingedämmt werde.