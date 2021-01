Wir sind in der Lage innerhalb von 48 Stunden 80 Prozent der Kontakte nachverfolgen zu können. Das gelingt jetzt immer besser. Das war am Anfang bei 500 oder 600 Fällen am Tag kaum möglich. Wir sind besser geworden. Und wir versuchen dann auch Infektionsketten zu unterbrechen. Wir sind auf einem guten Weg und ich denke, dass wir gut durch die Pandemie kommen.

Simone Bertuleit Amtsleiterin