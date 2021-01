06:15 Uhr | Grimma hilft Senioren beim Buchen eines Impftermins

In Grimma erhalten ab heute Einwohner über 80 Jahre Hilfe bei der Anmeldung zur Corona-Schutzimpfung. Viele kämen mit der Online-Registrierung nicht zurecht, sagt Oberbürgermeister Matthias Berger. Die Stadt habe deshalb zusammen mit der Diakonie, dem Landschaftspflegeverband Muldenland und dem Lions Club eine Koordinierungsstelle eingerichtet. Jeden Werktag von 9 bis 17 Uhr vermitteln Helfer telefonisch die Anmeldung im Impfportal des Freistaates Sachsen und koordinieren die Impftermine, wenn wieder Impfstoff zur Verfügung steht. In Ausnahmefällen wollen die Lions auch hilfsbedürftige Senioren zum Impfzentrum fahren.



Rathauschef Berger sagte, viele Ältere in der Stadt hätten kein Internet oder keine familiäre Unterstützung. Hinzu komme, dass manche Einwohner für beide Impfungen insgesamt bis zu 200 Kilometer zurücklegen müssten.

05:55 Uhr | Kamelienblüte in Pillnitz in diesem Jahr ohne Besucher

Blüten der Pillnitzer Kamelie Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die gut 230 Jahre alte und weit über Dresden hinaus bekannte Pillnitzer Kamelie wird in diesem Jahr zur Blütezeit nicht besucht werden können. Die Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten teilten auf Anfrage mit, eine Öffnung des Kamelienhauses ist coronabedingt nicht geplant. Auch der Tag der Offenen Orangerie im März wird in diesem Jahr nicht stattfinden.



Die Kamelie lockt alljährlich ab Februar Hunderte Blumenfreunde in die Schlosspark von Pillnitz, wo das Teestrauchgewächs im Winter und zeitigem Frühjahr unter Glas rund 35.000 Blüten zeigt. Auch der Heimatverein Königsbrück kann sein Kamelienhaus derzeit nicht für Besucher öffnen, zeigt jedoch die Blüten auf Fotos im Internet.

05:34 Uhr | Oberelbe-Marathon wird in den Juli verlegt

Die 23. Auflage des Oberelbe-Marathons von Königstein nach Dresden wird von dem 25. April auf den 11. Juli 2021 verlegt. Wie der Veranstalter mitteilte, ist angesichts der aktuellen Corona-Lage keine sichere Planung für April möglich. Im vergangenen Jahr musste wegen der Pandemie der Landschaftsmarathon ganz ausfallen. Beim Oberelbe-Marathon nahmen zuletzt rund 5.000 Läuferinnen und Läufer teil.

05:16 Uhr | Paracelsus-Klinik in Adorf geht langsam zum Regelbetrieb über

Die Paracelsus-Klinik in Adorf kehrt ab sofort wieder zum eingeschränkten Regelbetrieb zurück. Wie die Einrichtung mitteilte, entspanne sich die Coronalage langsam. Die Stationen könnten mit der Hälfte der normalen Bettenkapazität wieder belegt werden. Vor Aufnahme der Patienten werde ein PCR-Test durchgeführt. Um Personal und Patienten zu schützen, blieben alle geltenden Hygieneregeln weiterhin bestehen. Das schließe auch ein Besuchsverbot mit ein.

Wegen einer Häufung von Corona-Infektionen war im Dezember ein Aufnahmestopp für Patienten verhängt worden.