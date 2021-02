Sachsens Regierung berät heute über die Situation an der sächsisch-tschechischen Grenze. Innenminister Roland Wöller (CDU) will über die Lage an der Grenze informieren. Danach ist am Nachmittag eine Pressekonferenz geplant. Seit zwei Tagen gelten verschärfte Einreiseregeln an den Grenzen zu Tschechien. Seit Sonntag gab es kilometerlange Staus auf tschechischer Seite der Autobahn E55/D8 Prag-Dresden und auf der A17 bis Bahretal. Erst am Montagabend beruhigte sich die Lage.