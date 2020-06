Reisebus-Unternehmen wollen heute erneut in Berlin demonstrieren, um auf ihre prekäre Lage in der Corona-Krise aufmerksam zu machen. Fast 1.000 Fahrzeuge aus ganz Deutschland erwarten die Initiatoren zu dem Protest, wie der RBB berichtet. Mit dem Reiseverbot Mitte März sei den Unternehmen die Geschäftsgrundlage entzogen worden, erklärte der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer.

In Sachsen müssen nur noch Menschen in eine zweiwöchige Quarantäne, wenn sie aus einem Corona-Risikogebiet einreisen. Das geht aus der am Sonntag veröffentlichten neuen Corona-Quarantäne-Verordnung des Freistaates hervor. Danach sind nur Personen von der Quarantänepflicht befreit, die ein negatives Coronavirus-Testergebnis vorlegen können. Bislang mussten Einreisende aus allen Ländern außerhalb der EU, der Schweiz sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und Großbritannien in häusliche Isolation.