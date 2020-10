07:42 Uhr | Tschechien kündigt nächtliche Ausgangssperre an

Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen hat die tschechische Regierung eine nächtliche Ausgangssperre angekündigt. Der erhoffte Rückgang der Neuinfektionen sei nicht eingetreten, sagte Gesundheitsminister Roman Prymula. Die vergangene Woche erlassenen strengen Ausgangsbeschränkungen hätten nur "geringfügige Auswirkungen" gehabt. Die Ausgangssperre soll am Mittwoch in Kraft treten und bis zum 3. November jede Nacht von 21 Uhr bis 5 Uhr gelten. Die Menschen dürfen in dieser Zeit nur noch das Haus verlassen, um zur Arbeit oder mit dem Hund Gassi zu gehen. Geschäfte müssen künftig um 20 Uhr und den ganzen Sonntag schließen. Tschechien verschärft die Corona-Regeln nochmals und erlässt eine nächtliche Ausgangssperre. Bildrechte: dpa

Tschechien hatte angesichts der rasanten Ausbreitung des Coronavirus bereits vergangene Woche strenge Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen erlassen. Nur noch Wege zur Arbeit, zur Familie und zum Arzt sind erlaubt. Viele Läden mussten schließen. Restaurants und Bars waren bereits zuvor geschlossen worden.

06:12 Uhr | Zeitung: Plauen sagt den Weihnachtsmarkt ab

In Plauen gibt es wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt. Bürgermeisterin Kerstin Wolf sagte der "Freien Presse", die behördlich verhängten Auflagen wären angesichts der steigenden Infektionszahlen so immens gewesen, dass keine weihnachtliche Stimmung aufgekommen wäre. Deshalb habe man sich schweren Herzens zur Absage entscheiden müssen.

Der Plauener Weihnachtsmarkt ist der größte seiner Art im Vogtland. Auf der Homepage der Stadt ist derzeit noch von einem "Weihnachtsmarkt unter besonderen Bedingungen" die Rede.

06:00 Uhr | Plastikvisiere gelten in Sachsen nicht als Mund-Nase-Bedeckung

Plastikvisiere - sogenannte Face Shields - gelten in Sachsen nicht als Mund-Nase-Bedeckung. Das stellte das Sozialministerium auf Anfrage von MDR SACHSEN klar. Das Tragen einer textilen Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Bereichen diene vor allem dem Fremdschutz, hieß es. Nach Einschätzung des Robert-Koch-Institut könne das Tragen eines Visieres nicht den gleichen Schutz wie eine eng am Gesicht anliegende textile Mund-Nasen-Bedeckung vermitteln. "Daher stellen Visiere keinen grundsätzlichen Ersatz für eine textile Mund-Nasen-Bedeckung dar", so das Ministerium. Wenn allerdings das dauerhafteTragen einer textilen Mund-Nasen-Bedeckung aus medizinischen Gründen nicht möglich ist bzw. gesundheitliche Probleme verursacht, könne ein Visier im Einzelfall eine sinnvolle Alternative darstellen, ergänzte die Behörde.



In den Bundesländern werden die Visiere unterschiedlich bewertet. Dürfen nur bei medizinischer Notwendigkeit als Maskenersatz getragen werden: Gesichtsvisiere Bildrechte: dpa

05:45 Uhr | Allgemeinverfügung erweitert Maskenpflicht in Dresden

In Dresden gilt seit heute eine Allgemeinverfügung. Die Verwaltung reagiert damit auf die hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen in der Stadt. So darf von 22 bis 5 Uhr kein Alkohol ausgeschenkt oder verkauft werden, Gaststätten und Bars müssen in dieser Zeit schließen. In öffentlichen Räumlichkeiten gilt eine generelle Maskenpflicht, wenn man dort länger verweilt - selbst in den Gaststätten. Dort darf sie nur am Sitzplatz abgenommen werden, wo schon Zettel zum Erfassen der Kontaktdaten bereitliegen.