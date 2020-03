Die sächsische Landesregierung will am Dienstag einschneidende Regelungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus beschließen. Es geht um einen Katalog von Maßnahmen, auf den die Bundesländer sich am Vortag mit der Bundesregierung geeinigt hatten. Dazu zählen die befristete Schließung von Kultur-Freizeit- und Sporteinrichtungen sowie Geschäften, die keine Waren zur Deckung des alltäglichen Lebensbedarfs verkaufen. Einschränkungen sollen für die Gastronomie gelten. Wann die Regelungen in Sachsen in Kraft treten, wird das Kabinett voraussichtlich am Mittag bekanntgeben.