06:33 Uhr | Weniger ausländische Studierende an Sachsens Unis wegen Corona

Die Corona-Krise sorgt an Sachsens Universitäten für weniger ausländische Studenten. So haben sich an der TU Dresden zum Wintersemester rund 1.100 internationale Studierende eingeschrieben. Das seien etwa 30 Prozent weniger als im Vorjahr, sagte ein Uni-Sprecher.



Nach Angaben der TU Chemnitz haben sich zum Wintersemester 2.674 Studierende mit ausländischer Herkunft immatrikuliert. Das sind rund 100 weniger als zum Vorjahr. Zu Semesterbeginn an der Uni Leipzig nahmen nach Angaben der Pressestelle rund 690 internationale Bewerberinnen und Bewerber ihren Studienplatz an und damit nur etwas weniger als im vergangenen Jahr mit 720.

06:00 Uhr | Hoyerswerda streicht verkaufsoffene Sonntage

Die Stadt Hoyerswerda streicht die beiden verkaufsoffenen Sonntage in Dezember dieses Jahres und beruft sich dabei auf die aktuell geltende Sächsische Corona-Schutzverordnung. Demnach sind zunächst Weihnachtsmärkte nicht möglich. Wegen der strengen Hygieneauflagen wird auch der Teschenmarkt am 13. Dezember in Hoyerswerda nicht stattfinden. Damit entfallen die besonderen Anlässe, die Voraussetzung sind für die Durchführung von verkaufsoffenen Sonntagen, teilt die Stadtverwaltung Hoyerswerda mit.

05:56 Uhr | Spahn denkt über dauerhafte Krankschreibungen per Videoschalte nach

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will offenbar die Möglichkeiten zur Krankschreibung per Videosprechstunde dauerhaft ausweiten. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf einen entsprechenden Gesetzentwurf. Demnach sollen bei einfachen Erkrankungen das erste Attest und die Verlängerung auch dann per Videoschalte möglich sein, wenn kein persönlicher Kontakt zwischen Patient und Arzt besteht.



Damit sollen Infektionen im Wartezimmer vermieden werden. Derzeit ist die digitale Krankschreibung nur für maximal sieben Tage erlaubt. Zudem müssen Versicherte der Arztpraxis bekannt sein und die Erkrankung eine Untersuchung per Video zulassen.

Die Corona-Maßnahmen in Deutschland werden vorerst nicht verschärft. Das ist das Ergebnis einer Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder. Vor allem auf Drängen mehrerer Länder soll die Entwicklung noch bis Mitte nächster Woche beobachtet werden. Dann soll ein verbindlicher Plan über die Wintermonate beschlossen werden.