In Sachsen gibt es im Zuge der Coronavirus-Pandemie zwei weitere Todesfälle. Nach Angaben des Sozialministeriums in Dresden sind zwei Patienten gestorben, die aus Bernsdorf im Landkreis Zwickau stammten. Der erste Tote war in der vergangenen Woche im Landkreis Bautzen ein Patient in höherem Alter und mit Vorerkrankungen. Die Zahl der Corona-Infektionen in Sachsen ist weiter gestiegen.