In Oschatz können die Schüler der Klasse 3b ab heute wieder im Hort "Oschatzer Heringe" betreut werden. In den vergangenen Tagen waren fünf Erzieherinnen nach positiven Corona-Fällen in der Einrichtung in Quarantäne. Auch sie können nach Angaben des Landratsamts Nordsachsen ab heute wieder arbeiten. Eine Hortgruppe der 1. Klasse steht noch bis Donnerstag unter Quarantäne.

Der Erzgebirgskreis hat die Mitarbeiterzahl an der Corona-Hotline erhöht. Das Personal wurde auf 62 Mitarbeiter aufgestockt, teilte das Landratsamt mit. Auch die Zeiten der Erreichbarkeit seien erweitert worden. So sei die Hotline an sieben Tagen in der Woche erreichbar, dienstags bis 18 Uhr. Die Hotline wurde in der vergangenen Woche 1.612 Mal genutzt, teilte das Landratsamt mit. Fast die Hälfte der Anrufer habe allgemeine Fragen zum Corona-Geschehen im Landkreis gestellt. Ein Drittel der Anrufer seien Kontaktpersonen.