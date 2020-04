Die Menschen in Sachsen haben sich während der Osterfeiertage weitgehend an die Corona-Kontaktbeschränkungen gehalten. Wie das Innenministerium mitteilte, wurden trotz des überwiegend sonnigen, warmen Wetters und verstärkter Kontrollen keine größeren Verstöße registriert. Landesweit mussten Polizisten vor allem einschreiten, um Grillpartys und andere Treffen mit zu vielen Teilnehmern in Wohnungen, privaten Gärten und öffentlichen Parks zu beenden. Die Bürger zeigten sich laut Behörde einsichtig. Nur in Plauen und Chemnitz haben zwei Personen Widerstand geleistet. Sie seien kurzzeitig festgehalten worden.