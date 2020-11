Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer tritt dafür ein, bei Demonstrationen während der Corona-Pandemie nur noch höchstens 1.000 Teilnehmer zuzulassen. Das werde er dem Kabinett vorschlagen, sagte der CDU-Politiker in einem Gespräch mit der "Sächsischen Zeitung". Veranstaltungen in der Größenordnung der Querdenken-Demonstration am Wochenende seien in dieser Pandemie unverantwortlich. Die Beschränkung der Teilnehmer ermögliche es der Polizei dann auch, die Auflagen durchzusetzen. Laut Informationen der "Freien Presse" stünde "sogar ein grundsätzliches Versammlungsverbot mit potenziellen Ausnahmeregelungen" zur Debatte. Das Kabinett will sich in einer Videoschalte am Vormittag dazu verständigen.



In Leipzig hatten sich am Wochenende rund 20.000 Menschen versammelt, um gegen Corona-Beschränkungen zu protestieren. In der Mehrzahl trugen sie keine Masken und hielten auch keinen Abstand.