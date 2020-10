Im Kampf gegen massiv steigende Corona-Zahlen führt Tschechien wieder eine Maskenpflicht im Freien ein. Sie gelte von Mittwoch an innerhalb des bebauten Gebiets von Städten und Gemeinden, gab Gesundheitsminister Roman Prymula nach einer Kabinettssitzung bekannt. Ausnahmen gelten unter anderem, wenn ein Abstand von mehr als zwei Metern eingehalten werden kann, sowie beim Sport. In Innenräumen ist die Mund-Nasen-Bedeckung ohnehin Pflicht - neuerdings auch im Auto, wenn Personen von außerhalb der eigenen Familie mitfahren. Eine Maskenpflicht im Freien galt bereits einmal von Mitte März bis Mitte Juni während der ersten Phase der Pandemie im Frühjahr.

Im Erzgebirge haben sich zwei Pflegeheime zu Corona-Hotspots entwickelt. Wie das Landratsamt mitteilte, sind im Pflegeheim "Alte Schule" in Grünhainichen 51 Bewohner und Beschäftigte mit dem Virus infiziert. Vor sieben Tagen noch war in den Reihen der Personals ein Corona-Fall nachgewiesen worden. Schwer betroffen ist auch das Pflegeheim der Arebiterwohlfahrt in Pockau-Lengefeld. In dem Heim im Ortsteil Lengefeld sind nach Behördenangaben 41 Bewohner und Beschäftigte infiziert.