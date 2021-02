Die Testambulanz am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) hat nur noch am Vormittag geöffnet. Die Besucherzahlen in der Corona-Testambulanz seien in den vergangenen Tagen zurückgegangen und hätten sich auf einem niedrigeren Niveau eingepegelt, hieß es zur Begründung. Daher habe sich das UKL entschlossen, die Öffnungszeiten zu reduzieren. Ab heute gelten folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr. Die Ambulanz befindet sich in einem separaten Gebäude (Haus 7.2) und ist über den Zugang in der Johannisallee erreichbar. Eine Terminvereinbarung vorab ist den Angaben zufolge nicht nötig.

In der Region Aue-Schwarzenberg ist in dieser Woche eine mobile Suppenküche an den Start gegangen. Beliefert werden sollen Eltern im Homeschooling- und Homeoffice-Stress sowie soziale schwache Familien. Mitinitiator der Aktion ist der Chef des Schwarzenberger Ratskellers, Jan Fuchs: "Bei uns im Haus werden die Suppen gekocht und verpackt und wir übernehmen auch das Verteilen. Wir beliefern in dieser Woche Schwarzenberg - Dienstag und Donnerstag - an drei verschiedenen Punkten: am Hallenbad, am Ringcenter und im Stadteil Heide an der Wendeschleife vom Bus."



Zu zusätzlich könnten die Suppe auch im Ratskeller abgeholt werden. Ab kommender Woche sollen ferner die Suppen auch nach Aue und Schneeberg geliefert werden.