Die Zwickauer Tafel nimmt heute ihren Betrieb nach einer längeren Corona-Zwangspause wieder auf. Der Trägerverein teilte mit, als erstes öffne am Mittag die Ausgabestelle auf dem Wostokweg in Zwickau. Die weiteren Ausgaben im Landkreis folgen im Laufe der Woche. Lebensmittel seien ausreichend vorhanden. Die Tafelkunden müssen jedoch strenge Hygienevorgaben befolgen.

Nach gut zweimonatigen Corona-Pause soll ab heute der Linienverkehr am Flughafen Dresden wieder aufgenommen werden. Gegen 8 Uhr wird eine Maschine der Lufthansa-Billigtochter Eurowings aus Düsseldorf erwartet, die wenig später auch wieder zurückfliegen soll. Das bestätigte die Fluggesellschaft MDR SACHSEN. Das ist zunächst die einzige Verbindung am Flughafen Dresden. Mitte des Monats soll Lufthansa mit Frankfurt-Flügen folgen. Für Juli haben weitere Airlines Flüge angekündigt.

Polizei und Justiz ermitteln bundesweit in zahlreichen Betrugsfällen bei Corona-Soforthilfen. Bis Ende Mai sollen es sich nach Recherchen der Deutschen Presse-Agentur um mindestens 2.200 Fälle gehandelt haben. Täglich kämen neue hinzu. Als Beispiele wurden Verdacht auf Subventionsbetrug, Geldwäsche, aber auch das Fälschen oder Ausspähen von Daten genannt. In gut der Hälfte der Bundesländer stellten Ermittler zudem mindestens 18 sogenannte Fake-Seiten fest, die teilweise offizielle Online-Auftritte imitieren, um so Daten abzugreifen.