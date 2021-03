08:17 Uhr | Massentests in tschechischen Firmen

Tschechien hat verpflichtende Corona-Massentests in allen mittleren und großen Unternehmen angeordnet. Die Regierung von Ministerpräsident Andrej Babis beschloss am Abend, dass innerhalb der nächsten zwei Wochen rund 2,1 Millionen Arbeiter und Angestellte mindestens einmal getestet werden müssen. Danach gelten wöchentliche Intervalle. Ausgenommen sind Kleinbetriebe mit weniger als 50 Beschäftigten.

Tschechien ist von der Corona-Krise besonders hart betroffen. Seit Beginn der Pandemie gab es mehr als 1,2 Millionen bestätigte Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz wird offiziell nicht veröffentlicht. Berechnungen zufolge ist sie aber zehnmal so hoch wie in Deutschland.

07:31 Uhr | Gewerbetreibende sprechen mit Sachsens Regierungschef

Gewerbetreibende, Händler, der Landrat sowie Oberbürgermeister aus Mittelsachsen wollen heute in einer Videokonferenz mit Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) über die Perspektiven für eine Wiedereröffnung der Geschäfte sprechen. Seit mehreren Wochen machen Händler mit verschiedenen Protestaktionen unter anderem in Mittweida, Döbeln und Freiberg auf ihre prekäre Situation aufmerksam.

"Wir wollen keine Bittsteller sein, sondern wir wollen wieder arbeiten, wie 80 Prozent der Bevölkerung auch. Und ich denke, der Handel ist durchaus in der Lage, Hygienebedingungen herzustellen, besser, als es jetzt momentan in den Supermärkten umgesetzt wird", betonte die Vorsitzende des Gewerbevereins in Freiberg, Anke Krause, vor der digitalen Zusammenkunft.

In Meißen wird heute ein Erinnerungsort für die Verstorbenen in der Corona-Pandemie eröffnet. Ein Team der Johanneskirchgemeinde hat dafür in der St. Urbanskirche einen Raum vorbereitet. Vor dem Altar wurde eine Erinnerungswand geschaffen, an der Angehörige Bilder oder Texte anbringen können.

Der Gedenkort steht jedermann offen. Heute vor einem Jahr war der erste Corona-Fall in Sachsen bekannt geworden.

06:38 Uhr | Krisenmodus im Pflegeheim