Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa

Als Reaktion auf die hohen Coronazahlen im Landkreis Zwickau stellt die Stadt Limbach-Oberfrohna Senioren kostenlose Schutzmasken zur Verfügung. Wie Oberbürgermeister Jesko Vogel ankündigte, soll jeder Bürger über 70 Jahren drei FFP2-Masken erhalten. In den dörflichen Stadtteilen werden die Masken in den nächsten Tagen in die Briefkästen verteilt. In Limbach können sie in der Stadtinformation abgeholt werden. Zugleich wandte sich der Oberbürgermeister mit einer Bitte an die Bevölkerung: Da es in einigen Pflegeheimen der Stadt weiter extreme Personalprobleme gibt, werden freiwillige Helfer gesucht.