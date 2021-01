Die Erreichbarkeit des vogtländischen Impfzentrums in Eich sorgt weiter für Diskussionen. Die Stadt Treuen setzt sich dabei vor allem für die Wiederinbetriebnahme des 2011 vom Netz genommenen Bahnhaltepunkts ein. Mit der Zug wäre Eich sowohl von Plauen, als auch vom oberen Vogtland aus direkt zu erreichen. Andrea Jedzig, Bürgermeisterin von Treuen, sagte, fordert schnelles Handeln. "Die Älteren nutzen sicherlich noch gern eine Zugverbindung und die Abstandsmöglichkeiten sind ja hier noch besser gegeben als in Bussen."



Laut Aussage des zuständigen Verkehrsverbunds Vogtland würde ein Ausbau des Haltepunkts rund eine Million Euro kosten, Aufwand und Nutzen ständen dabei in keinem Verhältnis. Die Vogtlandbahn fährt im Stundentakt von Plauen nach Falkenstein ohne Halt durch Eich.

Die Vogtlandbahn fährt zwar durch Eich, hälte seit zehn Jahren aber nicht mehr. Bildrechte: MDR/L. Müller