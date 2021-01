09:30 Uhr | Zugelassene Impfstoffe wirken auch auch gegen Mutationen

Die beiden bisher in der EU zugelassenen Covid-19-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna wirken auch gegen die Schlüsselmutationen aus dem Vereinigten Königreich und aus Südafrika. Das zeigen übereinstimmend sogenannte Neutralisationsstudien des nationalen US-Gesundheitsinstituts in Washington und der Universität von Texas. Ein neuer Impfstoff sei deshalb derzeit nicht erforderlich, heißt es in den Stellungnahmen der Pharmafirmen. Allerdings würden sie auch sofort reagieren, falls neue Varianten auftauchten, gegen die der vorhandene Covid-19-Impfstoff nicht ausreichend immunisiere.

09:02 Uhr | Dresdner Stadtrat diskutiert über "Arbeitsgruppe Corona"

Der Dresdner Stadtrat diskutiert heute über ein konkretes Mitspracherecht bei Corona-Entscheidungen. Eine "Arbeitsgruppe Corona" soll ab Februar tagen - jeden Dienstag digital und öffentlich. Städträte von SPD, Grünen und CDU wollen einen gemeinsamen Antrag einbringen. Die Stadtratsfraktionen, so sieht es der Entwurf vor, sollen Mitglieder entsprechend ihrer Größe in die Arbeitsgruppe entsenden. Es geht den Initiatoren um einen schnellen Informationsaustausch zwischen Stadtrat und Verwaltung. Dabei soll eine öffentliche Beteiligung von Dresdnerinnen und Dresdnern ermöglicht werden, hieß es.

08:38 Uhr | Luftfahrtbranche spricht von größter Krise seit Zweitem Weltkrieg

Die Corona-Pandemie hat die Zahl der Passagiere an den deutschen Flughäfen auf einen Rekord-Niedrigstand gedrückt. Wie der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft mitteilte, wurden im vergangenen Jahr bundesweit 63 Millionen Fluggäste gezählt. Das ist ein Viertel der Passagiere von 2019. Die Luftfahrtbranche spricht von der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. So sei die Hälfte der Passagiere des gesamten Jahres 2020 im Januar und Februar abgefertigt worden, vor den ersten Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Die Flughäfen schreiben den Angaben zufolge Verluste in Milliardenhöhe.



Am Flughafen Dresden gibt es aktuell nur sehr wenige Inlandsflüge nach Frankfurt und Düsseldorf. Am Flughafen Leipzig/Halle hat das Frachtgeschäft in der Corona-Krise zwar zugenommen, allerdings kam der Passagierverkehr schon vor Wochen komplett zum Erliegen.

07:08 Uhr | IHK kritisiert Ablehnung von "Click&Collect" in Sachsen

Die Industrie- und Handelskammer Leipzig ist enttäuscht über die neue Corona-Schutzverordnung. Es sei frustrierend, dass Sachsen als einziges Bundesland den Einzelhändlern nicht erlaube, das Bestellsystem "Click & Collect" zu nutzen, erklärte Leipzigs IHK-Präsident Kristian Kirpal.



Mit "Click & Collect" können Waren über das Internet in regionalen Geschäften bestellt und dann an der Ladentür unter Abstands- und Hygieneregeln abgeholt werden. Wirtschaftsminister Martin Dulig hatte angekündigt, erst bei niedrigeren Infektionszahlen eine Zulassung zu prüfen.

06:46 Uhr | Zahnmedizin-Studierende können auf Ausbildung am Patienten nicht verzichten

Angehend Zahnärzte können auch in der Corona-Zeit direkt am Patienten lernen. Bildrechte: IMAGO Für die Studierenden der Zahnmedizin an der Universität Leipzig hat die Corona-Pandemie viele Änderungen gebracht. Sie müssen wie andere Studentinnen und Studenten mehr online lernen. Aber an einem hält die Hochschule fest: die Ausbildung "am Patienten" soll auch in der Corona-Krise möglich bleiben. "Wir versuchen alles, was unbedingt sein muss, in Präsenz durchzuführen", sagte Studiendekan Prof. Sebastian Hahnel. 274 Zahnmedizin-Studierende sind derzeit in Leipzig immatrikuliert. Das Ziel der Uni sei es, ihnen den Abschluss trotz Corona ohne Verzögerungen zu ermöglichen. Für Arbeit am Patienten gelten strenge Hygienekonzepte.

06:15 Uhr | Kretschmer plädiert für strengere Grenzkontrollen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich für eine Aufstockung der Bundespolizei an den Grenzen ausgesprochen. "Wenn man Regeln aufstellt, muss man ihre Einhaltung auch kontrollieren", sagte der CDU-Politiker der Rheinischen Post.

Wenn wir klar sagen, nur diejenigen, die einen negativen Corona-Test haben, dürfen in die Bundesrepublik Deutschland einreisen, wenn sie aus einem Hochinzidenzgebiet kommen, dann muss auch jemand da sein, der das kontrolliert. Michael Kretschmer | Ministerpräsident von Sachsen

Kontrollieren könne das nur die Bundespolizei. Auf die Frage, welche Konsequenzen verschärfte Grenzkontrollen etwa für das Personal im Gesundheitswesen hätte, das über die Grenzen zu Tschechien und Polen nach Sachsen pendelt, sagte Kretschmer: "Das bedeutet, dass man das intelligent machen muss." Man könne verschiedene Spuren einrichten.

06:00 Uhr | Ab heute strengere Maskenregeln auch in Sachsen