06:11 Uhr | Ministerpräsident bittet Experten an Runden Tisch

In Sachsen werden die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie deutlicher zurückgeschraubt als in vielen anderen Bundesländern. Da diese Maßnahmen kontrovers diskutiert werden, lädt Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) heute um 17:45 Uhr zu einem Runden Tisch in die Staatskanzlei. Gemeinsam mit Experten aus den Bereichen Medizin, Pflege und Verwaltung sowie Vertretern aus Wirtschaft und Kultur und Bürgern soll ein konstruktiver Austausch stattfinden.

Der Runde Tisch wird auf dem Facebook-Kanal des Ministerpräsidenten, dem Facebook- und Youtube-Kanal von sachsen.de sowie bei SachsenFernsehen live übertragen.

05:47 Uhr | Delitzscher Stadtrat beschäftigt sich mit Corona-Folgen

In Delitzsch beschäftigt sich heute der Stadtrat vor allem mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise. Die Stadt rechnet derzeit mit 800.000 Euro weniger Steuereinnahmen, außerdem fehlten 475.000 Euro an Elternbeiträgen sowie 75.000 Euro in anderen Bereichen. Hinzu kämen Kosten in Höhe von 50.000 Euro für Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie.

Die Sitzung beginnt 17:30 Uhr im Rathaus. Aufgrund der Corona-Krise gibt es keine Bürgersprechstunde. Anfragen an den Oberbürgermeister könnten stattdessen per E-Mail gestellt werden.

05:24 Uhr | Bürgerbusse kommen wieder in Fahrt

Die Bürgerbusse im Vogtland sollen bald wieder rollen. Das kündigte der regionale Verkehrsverbund an. Demnach werden in den Städten Adorf und Lengenfeld ab nächster Woche die Bürgerbuslinien dienstags und donnerstags bedient. In Bad Elster fährt der Bürgerbus wegen des Feiertags am Mittwoch und Freitag, die darauffolgenden Wochen dann immer montags und freitags.

Die im Ehrenamt betriebenen Bürgerbusse sind beliebt, da sie vom Nahverkehr abgekoppelte Ortschaften anfahren. Wegen Corona musste der Busverkehr jedoch Mitte März eingestellt werden.

05:13 Uhr | Schlange vor dem Museum in Zittau

In Zittau haben sich am vergangenen Wochenende vor dem städtischen Museum Franziskanerkloster Schlangen vor dem Einlass gebildet. Grund dafür sei die begrenzte Besucherzahl aufgrund der Corona-Regeln, sagte gestern Museumschef Peter Knüvener. "Die Besucher kamen aus Dresden, Köln bis nach Aachen. In der Tat waren das dann zu viele für die Sonderausstellung, um die Abstandsregeln einzuhalten", so Knüvener. Die Leute mussten deshalb draußen warten.

05:08 Uhr | Kinderhilfswerk befürchtet Spätfolgen für Kinder und Jugendliche