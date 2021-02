07:11 Uhr | Bautzen setzt weiter auf Hilfe der Bundeswehr

Ähnlich wie der Landkreis Görlitz setzt auch das Landratsamt Bautzen weiter auf Hilfe von der Bundeswehr bei der Bewältigung der Corona-Pandemie. Weil die derzeitigen Einsätze Ende dieser oder nächster Woche auslaufen, hat der Landkreis für das Gesundheitsamt eine Verlängerung der Unterstützung beantragt. Im Bereich der Krankenhäuser wurde nur für das Malteserkrankenhaus in Kamenz um weitere Hilfe der Bundeswehr gebeten.

06:58 Uhr | Kommunen warnen vor überzogenen Erwartungen an Schnelltests

Kommunen und Ärzte warnen bei den von der Bundesregierung angekündigten Gratis-Schnelltests vor zu großen Hoffnungen in der Bevölkerung. Man solle nicht glauben, ab 1. März stünden für alle Schnelltests in großer Zahl zur Verfügung, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg. Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, der Impfstart habe gezeigt, dass die Organisation und die Verteilung für viele Millionen Menschen eine Mammutaufgabe darstellt. Notwendig sei ein stufenweises Vorgehen. Wenn die Schnelltests noch nicht in ausreichender Zahl vorhanden seien, sei ein Einsatz zunächst in Kitas und Schulen sinnvoll.

06:36 Uhr | Rechtsextreme Musikszene trotz Corona aktiv

Die Linken sehen trotz rückläufiger Zahlen die rechtsextreme Musikszene in Sachsen weiter sehr aktiv. "Die Corona- Pandemie dürfte die Zahl der Nazi-Konzerte in Sachsen nur vorübergehend senken", sagte die Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz und forderte die Sicherheitsbehörden zum Eingreifen auf. Köditz fragt im Parlament regelmäßig Daten zur rechtsextremen Szene ab. Aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage geht nun hervor, dass es im Vorjahr mindestens 19 Musikveranstaltungen Rechtsextremer gab, darunter neun Rockkonzerte, sechs Liederabende sowie einige politische Events mit musikalischer Begleitung. Dabei traten etwa zwei Dutzend verschiedene Bands und Interpreten auf.

"Von einer nachhaltigen Schwächung der rechten Szene, für die Konzerte und insbesondere der klassische 'Rechtsrock' ein wichtiges Propagandamittel und eine bedeutsame Einnahmequelle sind, gehe ich derzeit nicht aus", sagte Köditz.

06:14 Uhr | Handwerkstag fordert Gleichbehandlung von Friseur und Kosmetik

Der Sächsische Handwerkstag will auch für Kosmetikbetriebe zeitnah eine Öffnungsperspektive. Präsident Roland Ermer forderte Ministerpräsident Michael Kretschmer in einem Schreiben auf, sich auf der Bund-Länder-Ebene "kurzfristig und mit Nachdruck" für eine Gleichbehandlung von Friseur- und Kosmetiksalons einzusetzen. "Eine Differenzierung zwischen beiden Gewerken erscheint uns nicht gerechtfertigt", sagte er am Mittwoch. Das sorge im gesamten Handwerk für "Unverständnis und Unmut". In Sachsen dürfen Friseure und Fußpfleger ab 1. März unter Hygieneauflagen wieder öffnen.

06:01 Uhr | Großer Corona-Ausbruch in Leipziger Pflegeheim im Januar

In einem Pflegeheim in der Leipziger Südvorstadt hat es im Januar einen schweren Corona-Ausbruch gegeben. Wie die LVZ schreibt, starben dabei 16 von 70 Bewohnern. Sie hatten erst wenige Tage zuvor ihre erste Corona-Schutzimpfung erhalten. Der Infektiologe Michael Borte vermutet, dass das Virus zu diesem Zeitpunkt bereits im Heim grassierte. Laut Stefan Eckner, Geschäftsführer der SAH, Städtische Altenpflegeheime GmbH, hatte der Ausbruch am 18. Januar begonnen. Insgesamt hätten sich 46 Bewohner und 21 Mitarbeiter infiziert. Aktuell gebe es keine Fälle. Seit dem 10. Februar ist die Quarantäne für das Heim in der Brandvorwerkstraße wieder aufgehoben.

05:41 Uhr | Bundesinnenminister besucht Grenzübergang Breitenau

Am Mittag wird sich Bundesinnenminister Horst Seehofer am deutsch-tschechischen Grenzübergang der Autobahn 17 in Breitenau über die Kontrollen bei der Einreise nach Deutschland informieren. Gemeinsam mit Sachsens Innenminister Roland Wöller wolle man sich ein Bild von den temporären Kontrollen machen, hieß es. Nach den am Sonntag eingeführten Grenzkontrollen wegen der hohen Corona-Infektionszahlen in Tschechien hatte sich in Breitenau eine kilometerlange Warteschlange gebildet. Seit Dienstag läuft der Verkehr wieder reibungslos.

05:19 Uhr | Grenzübertritt: Nach Arbeitgeber muss auch das Amt bestätigen

Menschen in systemrelevanten Berufen brauchen für eine Einreise nach Sachsen ab heute neben einer Bescheinigung des Arbeitgebers zusätzlich ein Schreiben des Gesundheitsamtes. Darauf weisen die Stadt Dresden und das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hin. Die Gruppe der systemrelevanten Berufe war unter anderem auf die Wasser- und Energieversorgung, Abwasserentsorgung und das Bestattungswesen ausgedehnt worden. Betroffen sind besonders Pendler aus Tschechien. Für Mitarbeiter des Gesundheits- oder Pflegewesens sowie der Nutztierhaltung ändert sich nichts. Bei ihnen genügt weiter ein Schreiben des Arbeitgebers.