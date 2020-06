Bisher zeigt jeder vierte Lehrer in Sachsen Interesse, sich freiwillig auf das Coronavirus testen zu lassen. Seit rund zwei Wochen können Lehrkräfte im Freistaat sich einmal in der Woche testen lassen. Wie viele Pädagogen sich bereits haben testen lassen, dazu liegen dem Kultusministerium noch keine Zahlen vor. Allerdings haben sich nach Informationen von MDR SACHSEN bereits 9.300 Lehrer das entsprechende Dokument zur Test-Berechtigung heruntergeladen. Das heißt, knapp jeder vierte Lehrer in Sachsen erwägt zumindest, von der Testmöglichkeit Gebrauch zu machen. Das Dokument zur Test-Berechtigung müssen die Lehrer von ihrer Schulleitung unterschreiben lassen. Damit werden sie dann von jedem Hausarzt auf eine Corona-Infektion getestet. Die Kosten trägt der Freistaat.

Die Bundesregierung und die Länder wollen an vielen Sicherheitsregeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie vorerst festhalten. Bundeskanzlerin Angela Merkel gab nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten am gestrigen Abend bekannt, dass die Abstands- und Hygieneauflagen zunächst weiter gelten. Das betreffe auch das Tragen von Masken in bestimmten Bereichen und die Kontaktbeschränkungen. Die Maßnahmen hätten sich bewährt, so Merkel. Außerdem wurde vereinbart, dass Großveranstaltungen - mit wenigen Ausnahmen - noch bis Ende Oktober verboten bleiben. Schulen sollen nach den Sommerferien dagegen in den Regelbetrieb zurückkehren.