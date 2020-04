06:00 Uhr | Kinderschutzbund Kamenz fordert Öffnung von Spielplätzen

Der Kinderschutzbund Kamenz fordert die Öffnung der Spielplätze. Auch Kontakt zu Gleichaltrigen sei wichtig für die Entwicklung von kleineren Kindern.

05:50 Uhr | Desinfektionsmittelspende für Leipziger Schulen

Die Chemiefabrik Stockmeier in Eilenburg spendet Leipziger Schulen 1.350 Flaschen Händedesinfektionslösung. Die ersten Flaschen werden heute Mittag an die Georg-Schumann-Schule in der Glockenstraße übergeben.

05:40 Uhr | Stadtrat Leipzig segnet Soforthilfen ab

Der Leipziger Stadtrat hat gestern bei seiner Sitzung in der Kongresshalle Beschlüsse im Eiltempo gefasst. Einstimmig votierte der Stadtrat dafür, Mietern und Pächtern von gewerblich genutzten städtischen Objekten die Zahlungen zwischen März und Juni zu stunden - sofern sie belegen können, durch die Corona-Krise wirtschaftlich betroffen zu sein.



Außerdem erhalten Solo-Selbständige einen einmaligen Zuschuss von bis zu 2.000 Euro. Das Soforthilfe-Programm ergänzt die Hilfe des Bundes, der bis zu 9.000 Euro für laufende Sach- und Betriebskosten übernimmt, aber nicht den Ausfall von Unternehmerlohn auffängt.

05:42 Uhr | Leipziger Kulturzentrum "Anker" will Schutzmasken nähen

Das Kulturzentrum "Anker" in Leipzig will heute Mund-Nasen-Masken nähen. Interessierte können von 14 bis 18 Uhr in der Nähwerkstatt mitmachen. Die waschbaren Masken werden dann morgen Nachmittag gegen eine freiwillige Spende verteilt.

05:25 Uhr | Oberlausitzer Museen bereiten sich auf Wiedereröffnung vor

05:14 Uhr | Dresden gibte Schutzmasken an Bedürftige ab