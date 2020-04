Der Bund und der Freistaat Sachsen unterstützen die polnische Partnerregion Niederschlesien in der Corona-Krise. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) übergab gestern in Dresden 50.000 Atemschutzmasken an den Bevollmächtigen des Marschalls der Wojewodschaft Niederschlesien, Krzystof Bramorskin. Die Masken seien für die Krankenhäuser in Niederschlesien bestimmt, sagte Kretschmer. Sie wurden aus dem Bundesbestand zur Verfügung gestellt.