Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) geht davon aus, dass die ersten Corona-Schutzimpfungen noch im Jahr 2020 stattfinden werden. Der Impfstoff sei im Grunde genommen fertig. "Wir erwarten die offizielle Zulassung in den nächsten Tagen, sodass am Ende des Jahres geimpft werden kann", so Kretschmer. Vorrang hätten zunächst alte Menschen und das medizinische Personal.