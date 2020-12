Nirgendwo in Deutschland war die sogenannte Übersterblichkeit im November so hoch wie in Sachsen. Der Hauptgrund sind Covid-19-Todesfälle. Im Dezember war die Lage nach ersten Erkenntnissen noch dramatischer. Das lässt Bestattungsunternehmen an ihre Grenzen kommen. Entsprechende Meldungen gab es unter anderem aus Zittau, Dresden und Chemnitz. Im Gespräch mit MDR JUMP beschreibt ein Bestatter aus Bischofswerda die dramatische Situation.