06:53 Uhr | Stadtrat Dresden weiter mit Präsenzsitzungen

In Dresden sollen sich der Stadtrat und seine Ausschüsse auch weiterhin in Sitzungssälen treffen. Virtuelle Sitzungen sind bisher nur in Ausnahmen eine Option, heißt es aus der Stadtverwaltung. In einer Woche kommt der Dresdner Stadtrat zu seiner ersten Plenarsitzung des Jahres zusammen. Diese soll in einer großen Messehalle im Ostragehege stattfinden, mit Mund- und Nasenschutz und viel Abstand. Die Ausschüsse des Stadtrats treffen sich unter ähnlichen Bedingungen im Plenarsaal und im Festungssaal des Rathauses.

Die Sächsische Gemeindeordnung lässt seit kurzem virtuelle Sitzungen zu. Wenn Corona-Vorschriften nicht eingehalten werden können oder wenn der Aufwand für eine virtuelle Variante nicht zumutbar wäre. Die Landesdirektion muss dem zustimmen. Der Leipziger Stadtrat tagt inzwischen per Videokonferenz, der Dresdner nicht. Allerdings soll in Dresden nächste Woche der Behindertenbeirat einige Mitglieder per Video zuzuschalten, weil sie zu einer besonders gefährdeten Risikogruppe gehören.

06:14 Uhr | Corona-Testzentrum in Heidenau wird erweitert

Um der Nachfrage an Covid-19 Antigen-Schnelltests nachzukommen, bauen die Johanniter Dresden ihre Testkapazitäten in Heidenau und Dresden aus. Roy-Udo Heim, Verantwortlicher für die Testzentren sagte, man habe das Testzentrum in Heidenau umgebaut, sodass uns jetzt mehrere Warteräume und zwei große Testzimmer mit je vier Testkabinen zur Verfügung stehen.

Ab 25. Januar soll außerdem ein neuer Standort in Dresden Hellerau an den Start gehen. ,Man reagiere damit auf Anfragen von Firmen in Dresden, wolle aber genauso der breiten Bevölkerung anbieten, sich testen zu lassen, so Carsten Herde, Regionalvorstand der Johanniter.

Das Gaming-Festival "Dreamhack" im Januar soll in diesem Jahr nicht in der Messe, sondern als "Home Edition" vom 22. bis 24. Januar stattfinden. Das teilte der Veranstalter mit. "Das ist eine sehr abgespeckte Version der Dreamhack, um dem besonders treuen Teil unserer Community auch in dieser Zeit ein Angebot machen zu können", sagte Messe-Sprecher Felix Wisotzki. Gemeint sind damit die Spieler, die sich in den Vorjahren Plätze auf der großen LAN-Party gesichert hatten. Sie sollen auch diesmal eine LAN-Party haben können - nur von zu Hause aus. Angeboten werden zum verschiedene Spiele. Wie viele Spieler teilnehmen, konnte Wisotzki noch nicht sagen.

Gestrichen ist in diesem Jahr alles, was seit 2016 auf dem Messegelände stattfand: Profi-Turniere im E-Sport mit relativ hohen Preisgeldern, Streaming-Events, der Ausstellungsteil. Diese Mischung hatte im Januar 2020 vor Ausbruch der Corona-Pandemie noch mehr als 23.000 Besucher und Besucherinnen angezogen.

Beamte des Landeskriminalamtes Sachsen haben die Wohnung eines Mannes aus Zwönitz im Erzgebirge durchsucht. Wie das LKA mitteilte, soll der 39-Jährige Sachsens Ministerpräsidenten Kretschmer über das Internet mit Gewalt gedroht haben. Anlass sei die Corona-Politik gewesen. Außerdem soll der Mann Ende vergangenen Jahres beleidigende E-Mails mit teils auch bedrohlichem Inhalt an Bundeskanzlerin Merkel und das Landratsamt des Erzgebirgskreises geschrieben haben. In der Wohnung seien Mobiltelefon und Computer beschlagnahmt worden. Gegen den Zwönitzer wird wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt.

05:36 Uhr | Friseure in Trauerkleidung am Dresdner Elbufer

In Trauerkleidung wollen Friseure am Donnerstag auf ihre schwierige Lage in der Corona-Pandemie aufmerksam machen. Am Dresdner Elbufer hinter dem Japanischen Palais wollen sich zahlreiche Friseure und Friseurinnen in schwarzer Kleidung, wie die Innung mitteilte. Tags darauf wollen Unternehmer, Mitarbeiter und Unterstützer Trauerkarten an die sächsische Staatskanzlei senden und damit das beginnende Sterben von Geschäften aus dieser Branche betrauern. Mit der Aktion soll darauf hingewiesen werden, dass viele Unternehmen noch keine oder nur einen Bruchteil der angekündigten staatlichen Finanzhilfe bekommen haben.

Immer mehr Salons stünden vor der Entscheidung, Filialen zu schließen, Mitarbeiter zu entlassen und Ausbildungsverhältnisse zu kündigen. "Es hat halt nicht jeder vier oder fünf Monatsmieten auf der hohen Kante", sagt die Geschäftsführerin der Dresdner Friseurinnung, Beatrice Kade-Günther, die zudem beklagt, dass viele Betriebe bisher keine oder nur einen Bruchteil der angekündigten staatlichen Finanzhilfe bekommen hätten.

