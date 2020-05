Die Gemeinden der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens feiern Himmelfahrt dieses Jahr in etwas anderer Form. Zwar gibt es im Freistaat keine pauschale Personengrenze mehr. Wegen der geltenden Abstands- und Hygiene-Regeln sei das Platzangebot aber sowohl in Kirchen als auch im Freien eingeschränkt, teilte die Landeskirche mit. Großveranstaltungen wie der Open-Air-Gottesdienst auf dem Bezelberg im Vogtland, zu dem rund 1.000 Menschen erwartet wurden, oder ein regionales Treffen in Lichtenwalde bei Chemnitz seien abgesagt. Stattdessen gebe es coronabedingt kurze Gottesdienste an mehreren Orten.



So trifft sich zum Beispiel die Kirchgemeinde Graupa-Liebethal bei Pirna unterhalb des Borsberges. In Markkleeberg bei Leipzig ist eine Pilgerandacht in der Fahrradkirche Zöbigker geplant. In der Kirchgemeinde Waldheim-Geringswalde wird Christi Himmelfahrt in diesem Jahr ebenfalls dezentral gefeiert. In zehn der elf Kirchen soll es kurze Gottesdienste. Nach dem Himmelfahrtsgottesdienst in der Dresdner Kreuzkirche mit einzelnen Kruzianern wird am Nachtmittag zu "Orgel Punkt Drei" geladen.