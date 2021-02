06:50 Uhr | Vietnamesen feiern Tet-Fest im kleinen Kreis

Die Vietnamesen in Sachsen müssen dieses Jahr wegen der Corona-Krise zu ihrem traditionellen Neujahrsfest Tet auf die sonst üblichen großen Feiern mit Bekannten und Freunden verzichten. "Leider sind aktuell keine Feiern möglich", sagte der Vorsitzende des Vereins der Vietnamesen in Dresden, Bui Truong Binh. "Wir halten uns selbstverständlich an die Corona-Regeln." Daher werden die Mitglieder seines Vereins das Tet-Fest in ihren Familien begehen und Freunden nur aus der Ferne Gesundheit, Glück und Erfolg wünschen.

Tet-Fest * Tet ist die geläufige Abkürzung für Tet Nguyen Dan - zu Deutsch "Fest des ersten Morgens".

* Es gilt als das wichtigste Fest für Vietnamesen - vergleichbar mit Weihnachten in Deutschland.

* Das Datum richtet sich nach dem Mondkalender, so wie unter anderem auch in China.

* In diesem Jahr fällt es auf den 12. Februar. Dann beginnt das Jahr des Büffels.

* Zu den Traditionen beim Tet-Fest gehören besondere Speisen wie Klebreiskuchen, aber auch Feuerwerk, das Unglück und böse Geister vertreiben soll, sowie das Verschenken roter Kuverts mit Glücksgeld.

Laut Mikrozensus 2019 leben in Deutschland rund 188.000 Menschen vietnamesischer Abstammung, davon etwa 16.000 in Sachsen. Zu DDR-Zeiten waren einst Zehntausende Vietnamesen als Studenten und Vertragsarbeiter nach Ostdeutschland gekommen. Sie gelten hier als die älteste uwanderungsgruppe.

06:13 Uhr | Städtetagspräsident Jung hält Lockdown-Verlängerung für richtig

Der Deutsche Städtetag hat mit Verständnis auf die Beschlüsse von Bund und Ländern zur generellen Verlängerung des Corona-Lockdowns reagiert. "Wir dürfen jetzt nicht leichtsinnig werden und die erreichten Erfolge aufs Spiel setzen", sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung (SPD). "Der Abwärtstrend bei den Neuinfektionen muss sich weiter stabilisieren, damit wir ohne Chaos die Wintermonate überstehen."

Bildrechte: dpa Zwar gingen die Beschränkungen für viele Menschen und Betriebe bis an die Schmerzgrenze, sagte Jung. "Doch das Virus stellt uns auf eine so harte Probe, dass der Lockdown fortgesetzt werden muss." Vor allem die Varianten des Coronavirus drohten sich weiter auszubreiten. Die Gefahr eines erneuten rasanten Wachstums von Neuinfektionen sie noch nicht gebannt. Das zeige der Blick zu europäischen Nachbarn, so der Leipziger Oberbürgermeister Jung.

05:44 Uhr | Anmeldung für weiterführende Schule bis 26. Februar

Ein Großteil der Viertklässler hat gestern in Sachsen die Bildungsempfehlung erhalten. Eltern haben nun bis zum 26. Februar Zeit, ihre Kinder an der Schule ihrer Wahl - ob Gymnasium oder Oberschule - anzumelden. Wie Roman Schulz, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung, sagte, konnten sich die Schulen in den vergangenen Monaten trotz Corona präsentieren.

"Schwierig waren die sogenannten Tage der offenen Tür. Das hat sich alles ins Digitale verschoben. Trotzdem waren die Schulen da sehr kreativ. Manche haben Videogespräche mit Lehrern angeboten, andere haben wunderschöne Videos gedreht, damit man die Schule kennenlernen kann", so Schulz.

05:28 Uhr | Viele Austritte aus Sportvereinen

Im Corona-Jahr 2020 haben etwa 3.000 Oberlausitzer, davon knapp die Hälfte Kinder und Jugendliche, ihrem Sportverein den Rücken gekehrt. Damit sind noch 86.000 Oberlausitzer in Sportvereinen organisiert. Die Austritte wurden aufgrund der Corona-Pandemie nicht durch Neueintritte kompensiert, bilanziert Lars Bauer vom Kreissportbund Bautzen.

Zudem fielen im vergangenen Jahr zahlreiche Veranstaltungen aus, bei denen die Vereine sonst für ihre Sportart werben konnten. Der Landessportbund sprach mit Blick auf Kinder und Jugendliche von einer verheerenden Bilanz.

05:13 Uhr | Pandemie in Tschechien weiterhin problematisch