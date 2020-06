05:55 Uhr | Erneut Kundgebung gegen Corona-Schutzmaßnahmen in Pirna

In Pirna haben am Abend laut Polizei mehr als 80 Menschen gegen die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen protestiert. Sie wandten sich in Reden und auf Plakaten vor allem gegen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Anschließend liefen sie durch die Innenstadt. Mitglieder der AfD-Stadtratsfraktion in Pirna hatten die Kundgebung angemeldet. Wie die Polizei mitteilte, gab es keine Zwischenfälle.

05:30 Uhr | Vier mal sechs Stunden Bach im Onlinestream

Marathon statt Festival: Nach der Absage des Leipziger Bachfestes können sich Musikfreunde an den kommenden zwei Wochenenden zumindest auf viermal rund sechs Stunden Barockmusik im Onlinestream freuen. Rund 200 Musiker sind beteiligt, darunter etwa 160 aus Leipzig, wie Bachfest-Intendant Michael Maul ankündigte. Auf sie werden zu je gleichen Teilen insgesamt 70.000 Euro Honorar verteilt, die zur Unterstützung freischaffender Interpreten in der Corona-Krise über Sponsoren eingeworben wurden.



Die insgesamt vier Programmteile am 13., 14., 20. und 21. Juni werden demnach teils live, teils als Aufzeichnung aus den Bach'schen Originalstätten Thomas- und Nikolaikirche gestreamt.

05:15 Uhr | Wegen Corona: Erster Asylbewerber in Einrichtung im Dresdener Hammerweg eingezogen

In die Aufnahmeeinrichtung am Hammerweg in Dresden sind gestern erstmals Asylsuchende eingezogen. In einem Teil des Gebäudes stehen 50 Plätze für sie zur Verfügung, wie die Landesdirektion Sachsen mitteilte. Die Asylsuchenden müssen sich die Immobilie derzeit mit dem Oberlandesgericht Dresden teilen: Seit dem Prozess gegen Mitglieder und Unterstützer der rechtsextremen "Gruppe Freital" wird Teile davon als Gerichtssaal mit besonderen Sicherheitsanforderungen für entsprechende Verfahren genutzt.



Das Gebäude war vor drei Jahren als Aufnahmeeinrichtung für insgesamt 700 Asylbewerber errichtet und Anfang 2017 fertiggestellt worden. Bislang war es jedoch für diesen Zweck nicht genutzt worden. Jetzt sollen hier den Angaben zufolge insbesondere Menschen untergebracht werden, die aufgrund ihrer körperlichen oder seelischen Konstitution im Falle einer Ansteckung mit Covid-19 ein erhöhtes Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes tragen.

05:00 Uhr | Corona-Mini-Konzerte jetzt auch in Leipzig