07:19 Uhr | Kein Theaterspektakel in Bad Düben

Das Projekt "LANDschafftTHEATER" in Bad Düben fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Derzeit gebe es keine Planungssicherheit, daher werde das für den Sommer geplante große Theaterspektakel auf nächstes Jahr verschoben, sagte Ideengeberin Henriette Lippold MDR SACHSEN. In diesem Jahr werde als Ersatz im Rahmen eines Hörspielprojektes ein Audioguide über die Stadt Bad Düben erstellt. Dieser akkustische Stadtführer soll ab September erhältlich sein.

07:05 Uhr | Telefon-Hotline für Besuchswünsche im Zoo Hoyerswerda

Der Zoo Hoyerswerda nimmt ab heute auch telefonisch Anmeldungen für einen Besuch entgegen. Den Angaben zufolge besteht jetzt wochentags zwischen 9 und 12 Uhr die Möglichkeit, unter (03571) 20 93 77 01 die Möglichkeit, einen Eintrittstermin zu buchen. Im Internet sind bereits Anmeldungen über www.terminland.de/zoohy möglich. Bezahlt wird weiter an der Zookasse - dort müssen die Buchung und der Personalausweis vorgezeigt werden.



Die vorherige Terminvereinbarung ist laut sächsischer Corona-Schutzverordnung Voraussetzung für einen Zoobesuch. Die Einrichtung in Hoyerswerda öffnet am kommenden Montag nach 134 Tagen Corona-Zwangspause wieder ihre Pforten.

06:47 Uhr | Stabiler Inzidenzwert in Sachsen

Das Robert-Koch-Institut hat am Morgen für Sachsen eine Inzidenz von 76 gemeldet. Damit hat sich der Wert für die Zahl der wöchentlichen Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Vergleich zu gestern nicht verändert. Zu Wochenbeginn lag die landesweite Inzidenz noch bei 87. In Leipzig ist sie laut RKI inzwischen sogar auf 38 gesunken. Das ist nur noch wenig mehr als der Grenzwert, ab dem umfangreiche Öffnungen möglich wären.

06:23 Uhr | Britische Variante überflügelt Ursprungsvirus

Die zuerst in Großbritannien entdeckte Mutation des Coronavirus ist nun offenbar auch in Deutshcland die beherrschende Variante. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, wurde vergangene Woche in 55 Prozent der untersuchten Proben die mutierte Virusform B.1.1.7 entdeckt. In der vorangegangenen Wochen lag der Anteil noch bei 46 Prozent, eine weitere Woche bei 22 Prozent.



Die britische Variante des Coronavirus ist deutlich ansteckender als die Ursprungsform. Jüngste wissenschaftliche Untersuchungen lassen zudem den Schluss zu, dass sie auch tödlicher ist. Die bislang in Deutschland zugelassenen Corona-Impfstoffe wirken alle auch gegen die britische Mutationsform.

06:02 Uhr | Testpflicht an Schulen wird verschoben

An den weiterführenden Schulen in Sachsen soll es in der kommenden Woche noch keine Corona-Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler geben. Das sagte eine Sprecherin des Kultusministeriums dem MDR. Es sei noch nicht sicher, dass an allen Schulen ausreichend Selbsttests zur Verfügung stünden. Außerdem werde zunächst mit einer Art Probelauf gerechnet.



Ab dem 15. März sollen alle Kinder und Jugendliche ab der fünften Klasse wieder die Schule besuchen. Ursprünglich war geplant, dass sie ab diesem Zeitpunkt nur mit einem aktuellen negativen Schnelltest die Schulgebäude betreten dürfen.

05:41 Uhr | Corona-Testpflicht für Arbeitgeber