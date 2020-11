Bei den Amtsgerichten in Sachsen sind bis Ende September 506 Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen Corona-Schutzvorschriften eingegangen. Nach Angaben des Justizministeriums waren zu diesem Zeitpunkt noch 236 Fälle anhängig, über 70 Prozent aber bereits erledigt. Die drei Verwaltungsgerichte Chemnitz, Leipzig und Dresden sowie das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) beschäftigten zudem bis Anfang November 255 Klagen gegen Allgemeinverfügungen und Corona-Schutzverordnungen.

08:16 Uhr | Lausitz-Rallye ohne Zuschauer

Heute startet die 23. Internationale Lausitz-Rallye rund um Boxberg. Erstmals in ihrer Geschichte muss die Motorsportveranstaltung ohne Zuschauer auskommen.

07:30 Uhr | Keine Hausmusiknacht in Leipzig

Der Leipziger Verein "Notenspur" hat wegen der Corona-Situation seine Hausmusiknacht am 21. November abgesagt. Als Ersatz werden sogenannte 1:1-Konzerte geprüft. Dabei wird jeweils ein Musiker zu einem Gastgeber kommen und zehn Minuten vor ihm spielen. Nach einer kurzen Pause könnten maximal drei weitere Gäste einzeln ein kurzes Konzert vorgespielt bekommen.

Die Gäste können anschließend entscheiden, ob und wieviel sie an eine Künstlervereinigung spenden wollen. Diese unterstützt die Künstler, die wegen der Corona-Pandemie derzeit kein Einkommen haben.

07:09 Uhr | Stollberg hält an Schwibbogenschau fest

Die Veranstalter der traditionellen Schwibbogenausstellung in Stollberg halten vorerst an der Schau fest. Wegen des Teil-Lockdowns soll die Eröffnung nicht wie geplant Ende November, sondern am 1. Dezember in der St. Jacobi-Kirche sein. Bereits zum 19. Mal sind Hobbybastler und Liebhaber aufgerufen, ihre Schwibbögen einem breitem Publikum zu zeigen.

06:23 Uhr | Tierpfleger vom Zoo der Minis in Kurzarbeit

Der Corona-Shutdown hat den Zoo der Minis in Aue-Bad Schlema hart getroffen. Drei Mitarbeiter des Fördervereins mussten in Kurzarbeit geschickt werden. Zudem fehlen der Einrichtung die Umsätze aus Karten- und Souvenirverkäufen. "Wir haben einen Online-Shop eingerichtet und versuchen da ein bisschen was zu kompensieren, freuen uns natürlich weiterhin über Spenden und verkaufen Gutscheine", sagte Tierparkleiterin Bärbel Schroller. Die Versorgung der Tiere werde durch die Stadt abgesichert.

In Sachsen sollen nach Angaben von Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) die Corona-Tests gezielter eingesetzt werden. Denn die Testmaterialien seien in ganz Deutschland knapp.

Es macht keinen Sinn die Bevölkerung querbeet durchzutesten. Es macht Sinn, die zu testen, die Symptome haben. Die Kontaktpersonen könne man in Quarantäne schicken, die müsse man nicht unbedingt testen. Petra Köpping Gesundheitsministerin von Sachsen

Petra Köpping Bildrechte: dpa In Sachsen werden täglich fast 10.000 Menschen auf das Coronavirus getestet. Das ist laut Köpping eine enorme Größenordnung. So gebe es eine ganze Reihe von Berufsgruppen, die sich testen lassen können. Aber auch an der Erkältungszeit lasse die Testzahlen nach oben schnellen.