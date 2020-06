Im Landkreis Mittelsachsen ist die Zahl der Corona-Infizierten nicht weiter gestiegen. Wie das Landratsamt mitteilte, waren die jüngsten Testungen in Flöha und Penig alle negativ. Heute werden noch weitläufige Kontakte im Zusammenhang mit den Corona-Ausbrüchen in Roßwein und Augustusburg auf das Virus getestet. Die Ergebnisse werden wahrscheinlich am Freitag vorliegen. Im Landkreis war es vergangene Woche zu einem sprunghaften Anstieg von Corona-Infektionen gekommen. Die größte Infektionsquelle war ein Gymnasium in Augustusburg. Im Zusammenhang mit dem aktuellen Corona-Ausbruch in Mittelsachsen wurden bislang rund 560 Menschen getestet.