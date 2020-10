Der Landkreis Zwickau hat die Grenze für eine Einstufung als Corona-Risikogebiet überschritten. Die Kreisverwaltung meldete 51 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche. Ab heute werden dort deshalb die Corona-Schutzmaßnahmen verschärft. So sind Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Zuschauern untersagt. Zusammenkünfte auf der Straße sind nur noch mit bis zu fünf Personen möglich, die nicht zum eigenen Hausstand gehören. In Hotels und Gaststätten liegen künftig Adresslisten aus, um Kontakte nachverfolgen zu können. Offiziell hat das Robert-Koch-Institut den Landkreis aber noch nicht als Risikogebiet ausgewiesen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will sich heute zu einem Spitzengespräch mit Landräten, Oberbürgermeistern und Ministern in Dresden treffen. Bei den Beratungen soll es vor allem um das weitere Vorgehen in Sachsen nach dem Treffen der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern in Berlin gehen. Vor dem Gespräch hatte sich Kretschmer bereits für eine Lockerung des Beherbergungsverbots in der Corona-Krise ausgesprochen. Er bezeichnete das Beherbergungsverbot als großen Einschnitt in die persönliche Freiheit der Menschen.