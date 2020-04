Meldungen am Donnerstag Corona-Ticker Sachsen: Mehr als 2.000 Verstöße gegen Corona-Beschränkungen festgestellt

Hauptinhalt

Gegen die Corona-Beschränkungen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, sind in Sachsen bisher 2.085 Verstöße festgestellt worden. Insgesamt zog das Innenministerium aber eine positive Bilanz. Der Großteil der Sachsen halte sich an die Regelungen. Bei Kontrollen würden die Beamten in erster Linie auf Kommunikation setzen und an das Verständnis für die Corona-Maßnahmen appellieren, hieß es vom Ministerium.