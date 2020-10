06:22 Uhr | Eislauf-Saison für einen Monat unterbrochen

Die Sächsischen Eislaufvereine haben in einer Videokonferenz beschlossen, die Saison der Regionalliga Ost für einen Monat zu unterbrechen. Grund sind die neuen Corona-Pandemie-Maßnahmen. Alle an diesem Wochenende geplanten RLO-Spiele finden statt. Der Modus der Saison soll unverändert bei einer Einfachrunde mit anschließenden Playoffs bleiben, teilte der Eislauferein Niesky mit.

06:03 Uhr | Senioren-Weihnachtsfeier in Bautzen fällt aus

Die traditionelle Weihnachtsfeier im Dezember mit Oberbürgermeister Alexander Ahrens und Bautzens Senioren in der Mehrzweckhalle "Am Schützenplatz" fällt in diesem Jahr aus. Das teilte die Stadtverwaltung Bautzen mit. Als Grund nannte sie die anhaltende Corona-Pandemie. Von der Absage-Welle sind auch die Bautzener Ortsteile betroffen. Auch deren gemütlichen Adventsfeiern können in diesem Jahr nicht stattfinden.

Sächsische Politiker haben Kritik an den ab 2. November geltenden Maßnahmen der Bundesregierung und der Bundesländer in der Corona-Pandemie geäußert. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst sprach von einem "Hammer-Lockdown". Es sei nicht logisch, dass das Fahren in überfüllten Bussen weiterhin erlaubt sei, während ein Restaurantbesuch mit Abstand verboten werde.

Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, Rico Gebhardt, störte sich daran, dass auch die neuen Maßnahmen ohne die Mitwirkung der Parlamente beschlossen würden. Er mahnte eine ausreichende Unterstützung für diejenigen an, die in existenzielle Not gerieten.