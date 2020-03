06:50 Uhr | Freizeitparks planen ohne Ostergeschäft

Die Freizeitparks in Sachsen müssen wegen der Corona-Krise ihren Saisonauftakt verschieben. Belantis in Leipzig hofft, am 24. April öffnen zu können, drei Wochen später als geplant. In anderen Parks ist es dagegen völlig unklar, wann sich die Fahrgeschäfte dieses Jahr erstmals drehen. Man sei eng an behördliche Auflagen gebunden, sagte die Sprecherin des Freizeitparks Plohn im Vogtland, Katja Martin. Da sich die Lage ständig ändere, bleibe vorerst nichts anderes als abzuwarten. Eigentlich hätte Plohn am 9. April in die Saison starten wollen. Auch im ostsächsischen Saurierpark Kleinwelka heißt es, eine Öffnung sei derzeit nicht absehbar. Die Parks sind betroffen von den Maßnahmen des Freistaates Sachsen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens. Die Regelungen gelten zunächst bis 20. April. Üblicherweise markiert das Osterfest den Saisonauftakt in den meisten Vergnügungsparks.

06:35 Uhr | Programmtipp: Sozialministerin live im Sachsenradio

Fragen über Fragen: Die Corona-Krise beschäftigt die Sachsen. Sozialminister Petra Köpping stellt sich von 8 bis 9 Uhr bei MDR SACHSEN - Das Sachsenradio live den Sorgen der Hörer und beantwortet Fragen.

06:20 Uhr | Grenzstau auf A4 in Ostsachsen leicht abnehmend

Der Stau auf der Autobahn 4 zwischen Dresden und Görlitz, der sich seit Montag auf Grund der Grenzkontrollen der Republik Polen in Richtung Görlitz gebildet hat, ist in der Nacht von 57 auf circa 40 Kilometer zurückgegangen. Das teilte die Polizei mit. Das Stauende befindet sich nun kurz hinter der Anschlussstelle Bautzen-Ost in Fahrtrichtung Görlitz. Die Beamten kritisieren, dass es noch immer Probleme mit der Einhaltung einer Rettungsgasse gebe.

06:15 Uhr | Autozulassungen in Dresden nur noch über Zulassungsdienste

In Dresden können ab heute bis vorerst 17. April Fahrzeuge nur noch über Zulassungsdienste an- und umgemeldet werden. Die Stadtverwaltung teilte nochmals mit, dass die Fahrerlaubnisstelle und die Zulassungsbehörde für den Besucherverkehr geschlossen bleiben. Telefonisch und per Mail sind die Mitarbeiter erreichbar.

06:03 Uhr | Nur noch wenige Verbindungen ab Sachsens Flughäfen

An Sachsens Flughäfen dünnen die Airlines ihre Flugpläne weiter aus. Von Leipzig/Halle aus sind heute nur noch zwei Abflüge von Passagiermaschinen geplant - am Mittag nach Palma de Mallorca und am späteren Nachmittag nach Düsseldorf. Für den Nachmittag werden mehrere Ankünfte aus Urlaubsgebieten, wie Dubai, der Türkei, aus Ägypten und von der Insel Madeira erwartet. Ab Dresden sind noch Verbindungen nach London/Stansted, Frankfurt, Amsterdam, Köln/Bonn und Düsseldorf geplant. Am Abend werden Urlaubsmaschinen aus der Türkei und aus Ägypten erwartet.

05:53 Uhr | Verkehrsverbund Mittelsachsen dünnt Busfahrplan aus

Im Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) soll der Busfahrplan weiter ausgedünnt werden. Voraussichtlich ab Montag fahren die Regionalbusse in den Landkreisen Zwickau, Mittelsachsen und im Erzgebirgskreis nach einem Ferienfahrplan. Befürchtungen, wonach durch die Taktverringerung mehr Fahrgäste pro Fahrzeug unterwegs sein könnten und damit die Ansteckungsgefahr steigen könnte, sind nach VMS-Angaben haltlos. Seit Beginn der Corona-Krise verbuchten Verkehrsunternehmen bis zu 40 Prozent weniger Fahrgäste, hieß es. Seit gestern müssen Fahrgäste in den Überlandbussen hinten einsteigen. Wer im ländlichen Raum keinen Fahrschein vorab kaufen konnte, soll bis zur nächsten Verkaufsstelle mitgenommen werden.

05:20 Uhr | Öffentliches Leben in Sachsen ruht weitestgehend