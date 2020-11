Der Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller hat die Ausweitung der Novemberhilfe gefordert. In einem Brief an Bundestagswirtschaftsminister Peter Altmeier (CDU) heißt es, dass auch Unternehmen, die nur mittelbar von der angeordneten Schließung betroffen sind, Anspruch auf Förderung haben sollten.