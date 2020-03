06:34 Uhr | Gärtnereien und Baumschulen haben weiter auf

Selbstproduzierende Gärtnereien und Baumschulen dürfen in Sachsen auch weiterhin öffnen. Das haben die beiden zuständigen Ministerien für Inneres sowie für Umwelt und Landwirtschaft noch einmal klargestellt.

Bildrechte: MDR/Monika Werner Die letzten Tage waren für viele Leipziger Gärtnereien ein einziges Auf und Ab. Laut der neuen Allgemeinverfügung des Freistaates vom Sonntag durften sie öffnen. Trotzdem gab es Kontrollen und Schließungen durch Ordnungsamt und Polizei. Der Mitteldeutsche Gartenbauverband vermutet als Ursache eine unterschiedliche Interpretation der Allgemeinverfügung durch die Ministerien. Dies sei inzwischen aber geklärt. Einige Gärtnereien haben nun regulär geöffnet, unter Einhaltung der Mindestabstandsregeln und verschärften Hygienevorschriften, andere öffnen nach Voranmeldung oder liefern nach Hause. Einige bleiben aus Sicherheitsgründen ganz geschlossen.

06:18 Uhr | Neuer Sand für Spielplätze

Die Stadt Oschatz tauscht gerade auf allen gesperrten Spielplätzen den Sand aus - so zum Beispiel auf dem besonders beliebten Spielplatz an der Stadtmauer, aber auch im Ortsteil Thalheim. Damit wolle man den Kindern eine Freude machen, dass sie nach der offiziellen Schließzeit wieder ordentliche Spielplätze vorfinden. Zugleich dankt die Stadt allen Oschatzern, dass sie sich so vernünftig an die Regeln halten und die Spielplätze meiden.

05:49 Uhr | Bereitschaftspolizei kontrolliert Kontaktverbot bei Asylbewerbern

Seit gestern hilft die Bereitschaftspolizei in Schneeberg und Zschorlau bei der Durchsetzung der Ausgangsbeschränkungen. Damit hat das Sächsische Innenministerium hat auf den Hilferuf der Bürgermeister der Orte reagiert. Bewohner des Flüchtlingsheims in Schneeberg missachteten beim Ausgang das vorgeschriebene Kontaktverbot. Ordnungskräfte seien dabei an ihre Grenzen gestoßen. Der Grund wären Verständigungsprobleme und ein teils aggressives Auftreten von Asylbewerbern gewesen.

05:24 Uhr | Verschärfte Grenzregeln treffen Logistikbranche

Tschechien verschärft am heutigen Donnerstag die Einreiseregeln für Grenzpendler. Polen zieht am Sonnabend nach. De facto ist berufliches Pendeln für Betroffene dann nicht mehr möglich. Bei Einreise aus Deutschland müssen sie 14 Tage in Quarantäne.