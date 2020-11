Die Mannschaft der Lausitzer Füchse bleibt in Quarantäne. Die Auswertung der Corona-Tests hat den Verdacht von einigen Covid-19-Infektionen bei der Eishockey-Mannschaft bestätigt, so ein Sprecher. Das Gesundheitsamt habe daraufhin weiterhin Quarantäne für alle Beteiligten angeordnet. Die betroffenen Spieler zeigen nach Angaben des Vereins bisher nur geringe Symptome. Die kommenden Spiele der Füchse sind abgesagt.

Das Jobcenter Leipzig hat eine Service-Hotline für Selbstständige geschaltet. Dort erhalten Menschen, die wegen der Corona-Pandemie kein Einkommen mehr haben, Auskunft, ob und wie sie Grundsicherung beantragen können und welche Möglichkeiten der Unterstützung es außerdem gibt. Es werde zum Beispiel erklärt, wie man an den vereinfachten Antrag findet und welche Unterlagen benötigt werden.



Dazu sagte Pressesprecher Hermann Leistner: "Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist speziell für Selbstständige, wenn ich an Kunst und Kultur denke, überhaupt nicht besser geworden, hat sich eher verschlimmert." Deshalb habe das Jobcenter reagiert, um schneller Antworten geben zu können. "Alle Selbstständigen, die aufgrund von Corona-Entscheidungen in Not geraten, sollen bei uns anrufen, damit wir sie beraten können", so Leistner.