06:31 Uhr | Erziehungsgewerkschaft: Gesundheitsschutz steht an oberster Stelle

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Sachsen begrüßt generell, dass die Voraussetzungen für die Öffnung von Bildungseinrichtungen konkretisiert wurden. Gewerkschaftsvorsitzende Uschi Kruse sagte aber: "Vor der Öffnung der Einrichtungen muss zunächst überall die Frage beantwortet werden, wie der notwendige Infektionsschutz für alle Beteiligten gewährleistet werden kann."

Erst dann könne entschieden werden, wann welche Schule und welche Kindertageseinrichtung geöffnet wird. Der Gesundheitsschutz steht an oberster Stelle."

Erst zu verkünden, dass Prüfungen und Unterricht in Abschlussklassen stattfinden sollen und danach die damit verbundenen Probleme zu klären, ist der falsche Weg. Welche Irritationen damit verbunden sind, beobachten wir aktuell in Sachsen. Auf viele schulpraktische Fragen gibt es keine Antworten.

06:10 Uhr | Schaustellerverband warnt vor Massensterben von Volksfesten

Der Deutsche Schaustellerverband hat vor einem Massensterben der Volksfeste gewarnt. Präsident Albert Ritter sagte der Augsburger Allgemeinen, eine 1.200 Jahre alte Kultur stehe auf dem Spiel. Die reihenweisen Absagen von Volksfesten wegen der Corona-Pandemie träfen die Branche wie ein Berufsausübungsverbot.



Die 5.000 hauptberuflichen Schaustellerfamilien und ihre 55.000 Mitarbeiter stünden mit dem Rücken zur Wand. Ritter forderte dehalb, Volksfeste unter Auflagen wie Abstandsregelungen und Schutzmaßnahmen wieder zuzulassen.

06:06 Uhr | Sachsen weitet Soforthilfe-Darlehen für den Mittelstand aus

Das sächsische Kabinett hat nach Angaben des Wirtschaftsministeriums eine Ausweitung der Soforthilfe für Unternehmen beschlossen. Profitieren sollen davon größere Mittelständler mit bis zu 100 Beschäftigten und mehr als einer Million Euro Jahresumsatz. Die Höhe des zinsfreien Darlehens kann bis zu 100.000 Euro betragen. Infos und Formulare sollen ab heute auf der Seite der Sächsischen Aufbaubank veröffentlicht werden.



Bisher konnten nur kleine Unternehmen und Soloselbständige bis zu 50.000 Euro Jahresumsatz Unterstützung bekommen. Seit 23. März sind dafür bei der Aufbaubank rund 15.000 Anträge eingegangen. Die Darlehen sind zinsfrei und müssen in den ersten drei Jahren nicht getilgt werden.

06:00 Uhr | Leipziger Verkehrsbetriebe unterstützen Krankenhaus-Personal

In Leipzig haben die Verkehrsbetriebe ihren Mobilitätsservice "Flexa" für Beschäftigte der fünf Leipziger Krankenhäuser erweitert. Die neue App nennt sich "Flexa für Helden" und ist täglich von 22 Uhr bis 4 Uhr nutzbar. Man wolle in der aktuellen Ausnahmesituation die Krankenhausmitarbeiter schnell und bequem zum Arbeitsplatz oder nach Hause bringen, so eine Unternehmensprecherin.



Für "Flexa" werden Kleinbusse eines Taxiunternehmens genutzt. Gebucht werden kann der Service telefonisch sowie per Flexa-App zum gängigen MDV-Tarif.

05:53 Uhr | Gesundheitsministerin Köpping empfiehlt Schutzmasken

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping hat angesichts moderater Lockerungen der Corona-Maßnahmen zur weiteren Einhaltung der Abstands- und Hygienevorsichtsmaßnahmen aufgerufen. "Wir müssen aufpassen, dürfen nicht leichtsinnig sein", sagte sie am Mittwochabend.



Über eine Mundschutzpflicht werde noch diskutiert, so die Ministerin. Köpping empfiehlt das Tragen von Masken oder eines Gesichtsschutzes wie Schals. Professionelle Schutzmasken reichen bisher nicht einmal für medizinisches Personal und die Menschen in der Pflege. In Bus, Bahn und beim Einkaufen soll weiter ein Abstand von 1,50 Meter eingehalten werden.

05:45 Uhr | Verbraucherschützer in Corona-Krise gefragter denn je

In der Corona-Krise wenden sich viele Menschen an die Verbraucherzentrale Sachsen. Mehr als 4.200 Anfragen erreichten die Verbraucherzentrale seit der Schließung der Beratungsstellen am 23. März, sagte Vorstand Andreas Eichhorst. Beratung erfolgt derzeit nur telefonisch.



Nach Angaben der Verbraucherzentrale suchen die meisten Rat zu Reisen, die etwa wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden können. Etwa 70 Prozent der Anfragen drehten sich um dieses Thema. Auch über den Umgang mit abgesagten Konzerten und Veranstaltungen informierten sich demnach viele Sachsen.

05:31 Uhr | VW fährt Produktion in Zwickau hoch

Volkswagen will die Fahrzeugproduktion in Deutschland Ende April wieder hochfahren und wählt dafür zuerst sein Werk in Zwickau. Dort wird von Montag an die Fertigung aufgenommen, wie der Autobauer mitteilte.



In dem Werk in Stadtteil Mosel wird mit dem ID3 der Hoffnungsträger der Marke für die Elektromobilität produziert. In den Werken Wolfsburg, Emden und Hannover soll es am 27. April wieder losgehen, wie zuvor aus Konzernkreisen zu erfahren war.

05:00 Uhr | Neuer Mundschutz aus dem Erzgebirge muss nachgebessert werden